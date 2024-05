Neb Chupin osvojio je Travoltu džemom od smokava, a sada glumi s Anezi: 'John me zagrlio'

Znamo se skoro desetljeće. Prije dvije godine pustila sam Nebu svoju pjesmu na hrvatskom. Svidjela mu se jer se u njoj djelomično pronašao. Poslije smo shvatili da bi bio odličan i u spotu u ulozi muškarca koji juri za poslom i novcem te zanemaruje ljubav koju ima, govori nam Anezi.

Snimili pjesmu na njemačkom i engleskom

Njezin novi singl 'Malo tvoga vremena' nedavno je ugledao svjetlo dana, a uz nju se u videospotu pojavljuje Hrvat Neb Chupin, glumac, filmski producent i poduzetnik s američkom adresom.

- Pjesmu smo snimili i na engleskom i na njemačkom. Na engleskom jer je on nekoliko puta na godinu u Americi, a na njemačkom jer od korone pripremam projekte na tom jeziku na nagovor menadžera iz Njemačke. Radim svoje pjesme, prepjeve, ali i na albumu Nene Belana na njemačkom u sklopu njegovih projekata na inozemnim jezicima. Plan je to ponuditi inozemnim izdavačima - ističe pjevačica, koja je sudjelovala i u showovima poput 'Big Brothera' te 'Gospodina Savršenog'.

Foto: Dominik Brlečić

Tko je zapravo Neb Chupin... Završio je u društvu holivudskih glumaca, a njegovi džemovi od smokava hit su ne samo u domovini nego i u Americi.

- Prije svega glumac, producent i poduzetnik koji uspješno balansira poduzetništvo i glumačku karijeru. U Bostonu sam diplomirao 1992. za inženjera strojarstva, zaposlio se u struci, pa se preselio u Los Angeles. Dosad sam odradio 20 filmova. Neki od njih su 'Mindcage' s Johnom Malkovichem i Martinom Lawrenceom, 'Fanatic' i 'Poison Rose' uz Johna Travoltu, 'Acceleration' s Dolphom Lundgrenom i Natalie Burn... Bavim se i produkcijom, a prije dvije godine proglašen sam poduzetnikom godine prema izboru Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA - govori nam Chupin.

Slučajno otkrio glumu

Glumu je 'otkrio' slučajno, dok se rješavao stresa od 12-satnog posla i napadaja panike.

- Sjećam se kao danas kako sam već nakon prvog sata glume sretan hodao kući sa smiješkom na licu. I tako sam nastavio s raznim školama glume u Bostonu i kasnije u Los Angelesu - prisjetio se.

Foto: Dominik Brlečić

Anegdota s filmskih setova ne nedostaje.

- Kad sam išao na kasting za 'Bad Boys 2' u Miamiju, gdje su me angažirali kao dublera za glumca Michaela Shannona, bio sam u sobi s bodybuilderima, ali nisam znao da to nisu glumci. Tek sam izašao iz glumačke škole i kad sam mogao, s kolegama sam rado 'glumio'. Cijeli dan smo tamo čekali pa sam uzeo nečije novine kako bi ih pročitao. Jedan od bodybuildera mi je rekao da ih ostavim jer su njegove, a ja sam mislio da glumi pa sam se ustao, snažno postavio, pogledao ga u oči, uzeo novine i rekao: 'You can stick it up your ass!'. Frajer se povukao. Kad sam kasnije saznao da je to bio pravi bodybuilder, umro sam od straha - govori kroz smijeh.

Anezi glumila u 'Glavi velike ribe'

I Anezi se može pohvaliti glumačkim koracima, i to u hrvatskom filmu 'Glava velike ribe'.

- Bila je to malena uloga, lijepo iskustvo i voljela bih to ponoviti ako mi netko da priliku kao što je to učinio redatelj Arsen Oremović, koji je baš želio da se pojavim u njegovu filmu - dodaje pjevačica, sretna što ima priliku surađivati s iskusnim glazbenicima poput Nene Belana te živuće legende Ibrice Jusića s kojim ima duet 'Ima dana kao da ih nema'.

Foto: Dominik Brlečić

I Chupin se slaže da što su veće zvijezde, to su jednostavniji.

- Travolta je prizeman, sjećam se kad mi je prišao da mi kaže da njegova sad pokojna supruga obožava moje džemove. Otad me zapamtio. Na proslavi filma 'Fanatic' na Beverly Hillsu, kad me vidio, pred svima je viknuo: 'Neeeb!' i pozdravio me zagrljajem! - govori Chupin, koji trenutačno završava film 'The Islander'. Zove ga, dodaje, 'mini Marvel', a snimali su ga po hrvatskoj obali.

Anezi se posvetila psihoterapiji

Anezi se uz pjevanje posvetila studiju psihoterapije.

- Pri kraju je, nakon čega tek trebam upisati neki psihoterapijski smjer. Nikad nije kasno za nove stvari. Upisala sam i edukacije iz neurolingvističkog programiranja. Planiram se baviti time uz pjevanje - završava.

Foto: Dominik Brlečić