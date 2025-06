'Hrvatski Kardashiani' čekaju prinovu: Kada sam vidjela dvije crtice, samo su mi suze krenule

Svaki dan nama život je raskošan, oko mene je elita, riječi su pjesme 'Elita' mlade pjevačice Ellen Vanjorek iz viralne obitelji koja caruje društvenim mrežama u Hrvatskoj. 'Hrvatski Kardashiani', kako im se tepa, broje više od 250.000 pratitelja na TikToku, 50.000 na YouTubeu i 111.000 na Instagramu. Obitelj čine majka Matea (39), otac Mario (44), kći Ellen (16) i sinovi Raul (15) i Nicolas (13), a uskoro će se biti bogatiji za jednog člana.

Foto: Instagram

- Ovo mi je šesta trudnoća, do sada sam imala dva spontana pobačaja. Još mi je miom narastao na 10 centimetara, a vjerojatno će i rasti jer se hrani hormonima. Kad sam saznala da sam trudna, bio mi je šok. Prije pet godina sam se pomirila da vjerojatno više neću imati djece - priznaje nam poznata majka. Nije joj bilo svejedno zbog mioma, ali i njezinih godina.

- Dva puta sam izgubila dijete, i to je trauma koju žena nikad ne preboli. Vjerujem da me Bog voli i da je odlučio da je sad pravo vrijeme za prinovu - emotivno nam je priznala.

Djeca su bila oduševljena s novostima.

- Ellen je bila posebice oduševljena i već je rekla da će beba biti s njom u sobi. Moram priznati da mi je trudnoća s Ellen bila posebice teška i primala sam injekcije. Uvijek sam se zezala da ću imati četvrto dijete kada Nicolas da odobrenje. Prva reakcija bila mu je: "Isuse, sad više neću biti najmlađi", ali iznimno je sretan - poručila je Matea.

Sretnu vijest saznala je na promociji albuma srpske pjevačice Sandre Afrike.

- Kasnila mi je menstruacija nekoliko dana i osjetila sam da je trbuh malo tvrđi nego inače. Došli smo doma i jednu srijedu otišla sam na trepavice i kozmetičarka mi je rekla da malo pričekam jer joj je gužva. Nisam imala mira pa sam otišla po test za trudnoću i doma ga napravila. Kada sam vidjela dvije crtice, suze su same krenule. Jako sam plakala i došla sam u dnevni boravak i suprugu rekla da sam trudna. On zna kakve smo borbe prolazili i njemu su krenule suze pa smo se zagrlili i čekali večer da kažemo ostatku obitelji - prisjetila se Matea. Tvrdi kako njezina djeca neće imati preveliku obvezu s prinovom.

Foto: Instagram

- Ne rađam dijete njima da oni brinu. Rađam ga sebi i svom mužu. Oni će pomoći koliko mogu, ali moraju imati vlastitu mladost, prijatelje i izlaske. Ne da budu rob mojoj bebi - ustvrdila je. Neće raditi prenatalne testove, a spol će otkriti u krugu bliskih ljudi. Matea tvrdi da će sestra prva znati spol, a onda će ga svi skupa otkriti zajedno.

Vlastiti život počeli su objavljivati na društvenim mrežama nakon što je Matea otvorila svoje profile kako bi pratila kako se djeca ponašaju na društvenim mrežama.

- Moj život je moja obitelj. Ništa drugo. Što god radim, radim obiteljski. Nema odvajanja niti skeča da snimim bez njih - kroz smijeh nam govori Matea. Ipak, zna kakva je publika prati pa pazi na sadržaj kakav objavljuje i radi ga bez uljepšavanja.

- Ja sam luda mama, ali pazim na govor u videima zbog djece. Također, svi snimaju idilu, a kod mene je drugačije. Nema idile jer život čine i dobri i loši trenuci - objašnjava. Negativni komentari prate je od samih početaka.

Foto: Instagram

- Koliko god pazim, prozivke stižu. Očito sam na udaru svih u posljednje vrijeme. Čak sam jednom prilikom pitala obiteljsku psihologinju 'jesam li dobra majka', a ona je potvrdila i rekla da sam od djece napravila presposobne persone i izgradila im samopouzdanje. Oni znaju da što dotaknu, to će uspjeti - navodi. Otkriva i kako je dosljedna pa kada kaže "ne", to je "ne".

No, primjerice, kada je dijete pita u 23 sata da bi pojelo burger, ona će ga odvesti jer zna da će tako stvoriti uspomenu. Iako vole kamere i kreiranje sadržaja, Matein fokus je uvijek na poslu.

- Cvjećarna je moj prioritet. To je moj posao, od toga živim. Da sam znala da će to eksplodirati, ne bih vezivala svoje društvene mreže uz cvjećarnu - objasnila je. Sada ima tim djevojaka koje rade u cvjećarni, a Matea prijepodne provodi na poslu pa nakon toga obavlja kućanske poslove kako bi dočekala djecu iz škole.

Poznata majka se zbog trudnoće malo udaljila od kreiranja sadržaja, a u istome radi cijela obitelj.

- U zadnje vrijeme sam se dosta povukla. Nisam imala snage snimati - kazala je pa dodala i da pazi kakve stvari će njezina djeca reklamirati na svojim profilima.

Foto: Privatni album

- Ellen je dobila ponudu za reklamiranje nekakvog kozmetičkog proizvoda i na kraju smo se dogovorile da nećemo ići u suradnju. Rekla sam joj da voli sebe takvu kakva je. Po meni to nije primjereno njezinim godinama. Ona mi zna reći da nečime nije zadovoljna, ali rekla sam joj da kada bude svoj čovjek, da može raditi što želi - navodi.

Ellen će nastupati i na ovogodišnjoj Terezijani u Bjelovaru, a taj nastup dočekao je i niz negativnih komentara.

- Vidjela sam video one djevojke, ali ne možeš se svima svidjeti. Do nastupa je došlo kada su nam se javili organizatori putem maila. Prvo sam mislila da me netko zafrkava, i onda su ponovno posjetili podsjetnik da odgovorimo. Poslala sam sve prijatelju koji se bavi glazbom i on je rekao da su baš zainteresirani pa smo potvrdili. Jako lijepo od njih što su nas se sjetili, a Ellen će svakako otpjevati svoje dvije pjesme i to je to - navodi Matea i dodaje da će Ellen uskoro izbaciti i svoju treću pjesmu, ljetne tematike. Svi članovi obitelji imaju šifre drugih u obitelji i tako pričaju o svemu što im se događa u virtualnom svijetu.

- Imamo spojene sve račune na društvenim mrežama i ništa ne skrivamo jedni od drugih. Nema nešto čudno da smo Mario i ja pronašli, telefoni su nama posao, škola, prijatelji. Moji najveći fanovi su upravo moja djeca i moj suprug - zaključuje.