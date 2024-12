Teen influencerica Ellen objavila novu pjesmu: 'Najviralnija smo obitelj jer nas gura pozitiva...'

Najviralnija hrvatska obitelj, mama Matea (38), tata Mario (43), kći Ellen i sinovi Raul i Nicolas samo na Tik Toku imaju više od 250.000 pratitelja. U Zagrebu su Vanjoreki prošlog petka okupili domaće TikTokere i influencere kako bi podržali Ellen Vanjorek na promociji njezine prve pjesme „Elita“.

U manje od dana „Elita“ je na YouTubeu prikupila više od 240.000 pregleda. Spot je režirao Chusta, producent je Bertoven, a tekstopisac Gunja, a Ellen nije skrivala svoje emocije na live premijeri spota u Čingač baru.

Foto: Drazen Kokoric

„Live premijera za mene je bila posebno emotivna jer sam zahvalna svojim roditeljima što su mi omogućili da krenem u pjevačke vode, znam da mnogi nemaju tu priliku. Riječi pjesme "Elita" opisuju mene i moju obitelj. To je moj život. Naša tajna uspjeha je da sve gledamo pozitivno i uvijek se držimo zajedno“, rekla je Ellen. Tata Mario obožava spot za pjesmu i šali se da mu je jedina zamjerka što ne traje deset minuta, već samo dvije.

POSLUŠAJTE PJESMU:

„Mi ćemo Ellen biti podrška do kraja. Ako misli ovako dobre spotove raditi, nema joj kraja“, kaže tata Mario. Mama dodala je da cijelu noć nije spavala od uzbuđenja. "Ellen je jedno predivno dijete, uvijek emotivna i toliko se trudi oko svega. Što god ona želi, pružit ćemo joj mogućnost da to i ostvari, no škola treba biti na prvom mjestu“, rekla je mama Matea.

Foto: Drazen Kokoric

Braća Raul i Nicolas također ponosno podržali sestru. Na promociji su se okupili brojni influenceri i javne osobe, među kojima su bili i Maminjo, Duška Stepanov, poduzetnica Maris Stella Badrov Josipović te dr. Petra Meštrić kao i Ženski svijet.

Maminjo, jedan od najpoznatijih TikTokera, podijelio je svoje dojmove: „Ellen poznajem od gotovo prvog trenutka otkako su na TikToku. Upoznali smo se na aerodromu dok je išla s bakom u Španjolsku. Vanjoreki su super obitelj – pozitivni i uporni. Pjesma i spot su top, a vjerujem da će sigurno završiti u trendingu. Slagao sam im live premijeru na YouTubeu i mogu reći da su pošteni i divni ljudi.“

Foto: Drazen Kokoric

Fotografkinja i influencerica Duška Stepanov bila je oduševljena spotom: „Meni je Ellen top! Podržavam sve djevojke i žene poduzetnice, to mi je jako važno. Spot me oborio s nogu. Svaka čast Ellen, ali i Matei, koja je naša domaća Kris Jenner.“

Poduzetnica Maris Stella Badrov Josipović osvrnula se na Ellenin utjecaj na generaciju Z: „Ellen je nevjerojatna. Nedavno je dobila Best of the Best nagradu za najviralniju influencericu generacije Z, što pokazuje koliko je uspješna i voljena.“

Foto: Drazen Kokoric

Dr. Petra Meštrić, koja je Ellen i mamu Mateu ugostila u svom podcastu. „Htjela bih pohvaliti pozitivan pristup njezinih roditelja, koji prate svoju djecu, ulažu u njihovu karijeru i pomažu im da slijede svoje snove. Oni su idealan primjer modernog roditeljstva. To je lijepi primjer kako balansirati dječje snove i roditeljsku kontrolu“, rekla je Meštrić. Pjesma „Elita“ već sada je favorit za ulazak na trending ljestvice, a sudeći prema podršci roditelja, Ellen čeka zanimljiva pjevačka karijera.