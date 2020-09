'Htio sam se suočiti s Kotigom. Odličan je osjećaj pobijediti ga'

<p>Student prve godine Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu <strong>Roberto Bregović </strong>(19) pokazao je iznimno znanje u kvizu 'Potjera' gdje je savladao lovca <strong>Deana Kotigu </strong>(32). U okolici Zagreba i Varaždina poznat je po sudjelovanjima u pub kvizovima, a trema za vrijeme 'Potjere' bila je prisutna.</p><p>- Bilo je treme, naravno. Pogotovo na probnom snimanju. Kasnije kad se snimalo za televiziju bila je manja - kaže nam Roberto, koji je kući ponio 48.500 kuna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tarik Filipović napustio Potjeru i vratio se Milijunašu</strong></p><p>Prije same 'Potjere' nije previše razmišljao o pitanjima koja bi mu se mogla pojaviti. </p><p>- Mislim da sam dobio jedan dobar set koji je podosta odgovarao mojem području znanja - govori Roberto, kojemu je bilo drago da je upravo Dean Kotiga bio lovac u epizodi u kojoj je on došao pokazati stečeno znanje.</p><p>- Htio sam se suočiti s Kotigom jer sam znao da me onda čeka jedna jako zabavna epizoda - rekao je 19-godišnji student. </p><p>Za Kotigu ima samo riječi hvale, a sretan je što ga je uspio pobijediti.</p><p>- Lovac je bio jako zabavan, bilo mi je smiješno što se ubacivao svojim pošalicama i forama, baš mi je ostavio dobar dojam. Naravno, mislim da je veliko iskustvo barem imati i priliku zaigrati protiv nekih od lovaca, to su ljudi koji posjeduju nevjerojatno širok spektar znanja i još je bolji osjećaj na kraju nekog od njih i pobijediti - govori nam mladi Varaždinac. </p><p>Veliki je obožavatelj kvizova te se prijavio i u 'Tko želi biti milijunaš?'.</p><p>- Pratim 'Potjeru' i 'Milijunaša'. Najdraži kviz mi je bio 'Šifra' zbog zanimljivog koncepta - kaže Roberto, koji želi zadržati za sebe što će će učiniti s osvojenih 48.500 kuna. </p>