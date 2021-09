Na današnji dan, 15. rujna 1991. emitirana je pjesma "Moja domovina", jedna od najljepših domoljubnih pjesama koja je u tim ratnim godinama jednako kao i danas, 30 godina kasnije, poticala nacionalni ponos, davala nadu i izražavala ljubav prema domovini. Iako je nastala u ratom zahvaćenoj zemlji, iz prkosa i otpora, danas se pjeva i u sretnim okolnostima - uz nju se slave i najveći sportski uspjesi. Autori ove pjesme su jedni od najpoznatijih skladatelja na ovim prostorima, Zrinko Tutić i Rajko Dujmić.

- Vraćao sam se s mora prema Zagrebu i bio doslovno sam na cesti u autu. Čuo sam avione, u daljini tenkove i cijela ta situacija je nekako bolno utjecala na mene. Što sam mogao napraviti? Ono što znam, napisati pjesmu, prenijeti sve te emocije u glazbu i podariti je ljudima. Pjesmu sam napisao nakon nekoliko dana, ali nešto mi je falilo pa sam pozvao Rajka Dujmića. S Rajkom sam napisao toliko pjesama da se savršeno razumijemo i nadopunjujemo. On je uostalom odsvirao i sve moje kantautorske pjesme. Pozvali smo i Arsena Dedića koji je također intervenirao u jednom dijelu, ali nije htio da mu se pripisuju ikakve zasluge. Nismo se rukovodili time da će to danas postati neslužbena himna. U njoj je sudjelovalo preko stotinu ljudi, ali emocije koje je proizvela su nešto zbog čega se i dalje naježim. Njena najveća vrijednost je u tome što je danas pjevaju nove generacije - rekao je koautor glazbe i teksta Zrinko Tutić.

U ratom zahvaćenoj zemlji snimati pjesmu u kojoj je sudjelovalo preko stotinu ljudi bio je velik i opasan pothvat, a svi sudionici imali su istu želju i cilj, napraviti nešto što će ostati za vječnost. Producent Vladimir Mihaljek Miha osmislio je Hrvatski Band Aid po uzoru na tada slične svjetske projekte. Zeleno svjetlo za snimanje pjesme dalo je tadašnje uredništvo Croatia Recordsa, Siniša Škarica i Vojno Kundić. Hrvoje Hegedeušić i Želimir Babogredac bili su snimatelji i njihov je zadatak bio da s tehničke strane bude sve savršeno.





- Sjećanje na stvaranje pjesme "Moja domovina" izaziva u svakom od nas ponos, a na svu sreću imali smo vizionara kakav je bio Zrinko. Bio je to val emocija, uvodni taktovi pjesme su budili snagu i volju da će biti bolje. Sve ono što je napravljeno vrijedno je velikog priznanja i pljeska. "Moja domovina" je posebna pjesma koja je osmišljena s velikim brojem izvođača, temeljito je rađena, bogato aranžirana i producirana. Snimali smo je na granici tehničkih mogućnosti, u 24-kanalnoj tehnici s velikim brojem izvođača. Nakon deset dana miksanja i produkcije kad smo je čuli, a pogotovo kad smo vidjeli spot, bili smo jako ponosni. Rajko Dujmić je zaplakao od sreće. Osjetili smo da je to glas svih ljudi iz Hrvatske. Pjesma je imala i veliki broj emitiranja i postala je naša svakodnevnica. "Moja domovina" je ušla u domove i srca svih ljudi, a zanimljivo je da je i nove generacije na jednak način prihvaćaju - objasnio je Želimir Babogredac.

Band Aid okupio je veliki broj izvođača, njih preko 150, različitih generacija i energija, životnih i glazbenih opredjeljenja. Mišo Kovač, Oliver Dragojević, Mladen Bodalec, Zvonko Špišić, Dino Dvornik, Dalibor Brun, Doris Dragović, Jasna Zlokić, Severina, Jasmin Stavros, Sanja Doležal, Danijela Martinović, Krunoslav Kićo Slabinac, Matko Jelavić, Meri Cetinić, Ljupka Dimitrovska, Ivica Šerfezi, Stanko Šarić, Zdenka Vučković, Josipa Lisac, Tereza Kesovija, Jura Stublić, Zorica Kondža, Drago Mlinarec, Boris Novković, Vlado Kalember, Zdravko Škender, Emilija Kokić, Ljiljana Nikolovska, Davor Gobac, Aki Rahimovski, Ivo Robić, Arsen Dedić, Gabi Novak i mnoge druge velike pjevačice i pjevači, koji su s ponosom stvarali pjesmu za vječnost. Spot je snimljen u studiju u Šubićevoj ulici, montiran u zgradi Zagreb filma u Novoj Vesi, a pod zračnom uzbunom na HRT montirani spot dostavio je upravo Rajko Dujmić, i to legendarnom uredniku Miroslavu Liliću koji je u sekundi odlučio da premijera spota bude u središnjem Dnevniku.





- Brzo je prošlo ovih 30 godina, ali što se sve događao oko te pjesme ću uvijek pamtiti. Bile su uzbune, Mihaljek me nazvao i rekao da je Zrinko napisao pjesmu koju treba otpjevati veliki broj ljudi. Za pjesmu sam čula i od Arsena koji je Zrinku pomogao. Naravno da sam pristala. Nije bilo lako pod tim uzbunama snimiti nas toliko. Nalazili smo se u grupama, pa onda nastane uzbuna pa ne možeš doći do dogovorenog mjesta, ali imao si neki prkos. Nije bilo lako izvođačima koji su dolazili iz Dubrovnika, Splita, Rijeke jer su ceste bile zatvorene. Tereza je dolazila iz Dubrovnika, a koliko je tek splitskih pjevača bilo. Zamislite kako je njima bilo doći do Zagreba! I njima treba odati priznanje. Međutim, svi smo bili na kraju sretni da smo i mi već s nekim karijerama, ali i oni mladi koji su tek započinjali, sudjelovali u toj pjesmi. To je najveći glazbeni projekt i zaslužuje ime himne. To je bio naš otpor prema situaciji, a tu vidite snagu glazbe. To je nezaboravno. Nadam se da nam takva situacija u kojoj je nastala ova pjesma više nikad neće doći. Bože, pa tu je sudjelovalo i toliko dragih izvođača kojih više nema: Oliver, Zvonko, Dino, Ivo Robić, Kićo - sjetno se prisjetila Gabi Novak.

"Moja domovina" je veličanstvena pjesma o plemenitosti i zajedništvu u dobru i zlu. Pjesma je to čiste radosti, ljubavna pjesma prema zemlji koju svi volimo, koja tješi kad je najteže i kojoj se divimo kad smo najsretniji.