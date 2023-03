Hugh Grant otkrio koji film bi volio da nikada nije snimio

Mnogi se pitaju imaju li glumci uloge koje bi voljeli da radije nisu prihvatili, a slavni glumac Hugh Grant (62) je jedan od tih.

Glumac je gostovao u emisiji 'The Late Night Show' kod poznatog voditelja Jamesa Cordena (44), gdje je s Chrisom Pineom (42), s kojim glumi u novom filmu 'Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves', sudjelovao u igri 'Spill Your Guts or Fill Your Guts'. Svrha igre je bila da igrači ili iskreno odgovore na neugodna pitanja ili moraju pojesti ili popiti nešto gnjusno poput kaše od buba.

Grant je trebao navesti film koji bi najviše želio 'izbrisati' iz svog životopisa. Priznao je da ima čak nekoliko filmova zbog kojih žali, no nije ih htio imenovati kako ne bi uvrijedio druge koji su isto bili dio njih.

- Rado bih rasturio svoju IMDb stranicu, svoj životopis, jer sam se specijalizirao za to da budem loš desetljećima. Postao sam bolji. Kao što znate, jedna je stvar reći da sam bio loš, ali ne mogu kritizirati moje divne kolege koji su radili sa mnom na bilo kojem filmu govoreći da je loš, to je moja dilema - rekao je Grant koji je na kraju ipak naveo film kojim se ne ponosi.

Otkrio je da se radi o britanskom filmu 'Lady and the Highwayman' iz 1989. godine. Film je romantična avantura u kojoj je Grant glumio lorda Luciusa Vynea, a radnja je smještena u 17. stoljeće. U njemu je nosio periku i kostim, s kojima i nije baš bio zadovoljan.

- 'Lady and the Highwayman'. Ja sam drumski razbojnik. Trebao bih biti seksi. Niskobudžetan film, loša perika, loš šešir, izgledam kao zamjenik Dawg. Kad sam napet, ne znam događa li se ovo drugim glumcima, ali moj glas se digne za dvije oktave. Dakle, ja, zamjenik Dawg bih iskočio iz drveća kada bi kočija prošla i rekao: 'Stani i isporuči!' Loše je, ali ispričavam se svim svojim divnim kolegama zbog toga - zaključio je Hugh.

