Glumica Drew Barrymore (46) nedavno je na svojem talk showu 'The Drew Barrymore Show' ugostila glumca i prijatelja Hugh Granta (60). On je iskoristio tu priliku kako bi joj zahvalio na podršci tijekom sredine '90-ih, kad se zbog varanja našao suočen s velikim skandalom, a i da se prisjete nekih do sad nepoznatih događaja u njihovom prijateljstvu.

Grant je, naime, 1995. godine uhvaćen u autu s prostitutkom Divine Brown. Neprimjerena avantura tada najpopularnijeg glumca u romantičnim komedijama završila je na naslovnicama svih tabloida koji su držali do svoga imena. Sada je Hugh javno zahvalio Drew Barrymore, s kojom je glumio u filmu 'Glazba i stihovi', što mu je tada poslala pismo podrške.

To vrijeme opisuje kao 'crne dane', za sebe je rekao da je bio idiot, a riječi potpore od glumice koja ga tada nije ni upoznala puno su mu značile.

- Tada me opkolilo 5.000 novinara i takvo lijepo i srdačno pismo jako me razveselilo. Zbog toga ćeš uvijek imati mjesto u mojem srcu - rekao joj je Hugh.

Barrymore je objasnila da mu je poslala pismo jer se sama morala nositi sa skandalima od mladosti, kada je otišla na odvikavanje. U isto vrijeme ga je jako cijenila kao glumca, što je bio dodatan razlog da mu se obrati.

- Od glumaca i političara očekuje se da budu nepogrešivi, savršeni. Bože sačuvaj da neke privatne stvari želimo zadržati za sebe, jednostavno nemamo te povlastice - primijetila je Drew.

Prisjetili su se i drugih trenutaka u svojem prijateljstvu. Glumica je jednom prilikom umjesto pozdrava odlučila poljubiti Granta. Priznaje kako je te večeri u New Yorku popila nekoliko pića.

- Umjesto da kažem bok, samo sam te zgrabila za kragnu i krenula ljubiti - nakon čega su malo flertali prije nego što je otišla.

- Bilo je veoma bizarno. Ja sam isto bio pijan, ali producenti s kojima sam pričao bili su trijezni i vrlo iznenađeni takvim pozdravom - našalio se Hugh oko susreta.

Glumci su također popričali o tome kako se Hugh nosi s očinskim odgovornostima. Grant je otac petero djece, njegova najstarija kći ima 9 godina, a najmlađe dijete dočekao je sa suprugom Anna Elisabet Eberstein (42) krajem 2018. godine.

- Mrzim odgovornost. Ostarjeli sam otac petero djece i cijelo vrijeme čekam nekoga odraslijeg od mene da dođe i radi to umjesto mene - rekao je glumac o tome kako se nosi s djecom.

Priznao je da unatoč tome što je konstantno iscrpljen, trenutačno sretniji nego što je ikada bio.

- Svi klišeji istiniti su. Sva ta ljubav predivna je. Ne samo djeca, nego i moja supruga - dodao je kako bi ju Drew zbilja trebala upoznati.