Huljić i Tolja: Mi smo prijatelji koji se znaju i dobro vrijeđati

U zadnje dvije godine 'Fritula' je postala simbol Božića. Htjeli smo i napasti tu pjesmu, ali premda imam puno legitimno pravo da sam napadnem svoju pjesmu, bilo je drugih, dobrih momenata, priča Huljić

<p>Marko Tolja ima isti smisao za humor kao Grašo i ja. Čim čovjek dobro reagira na podlosti koje mu radim i uzvrati mi još većim podlostima, onda je to My Guy, rekao je <strong>Tonči Huljić </strong>(59).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Huljić odgovorio na '24 pitanja'</strong></p><p>Splitski skladatelj snimio je s <strong>Markom Toljom </strong>(36) zabavan duet "Od Božića do Božića". Na snimanju je, dodaje Marko Tolja, bila sjajna atmosfera i cijela je ekipa uživala radeći pjesmu.</p><p>- Bilo je svega, konstantnog vrijeđanja, podmetanja... Iako sam se više družio s Ivanom Huljićem, zbližio sam se i s Tončijem. Kad s nekim postaneš tako dobar, onda mu kroz takvu zafrkanciju možeš iskazati respekt. Što nam je drugo preostalo u ovim vremenima nego ljudima ponuditi malo smijeha, zabave, dobre vibre? - kaže Tolja.</p><p>U spotu im Ante Brzak igra pijanog vilenjaka koji je umislio da je zvijezda pa je bahat. Menadžerica, Renata Lovrinčević Buljan trči za njim, Marko iskače i zaklanja Tončija Huljića dok pjeva stihove Vjekoslave Huljić "Nosim snove u vaš dnevni boravak". </p><p>- Još je svašta bilo u tom tekstu, pa smo micali. U zadnje dvije godine "Fritula" je postala simbol Božića. Htjeli smo i napasti tu pjesmu, ali premda imam puno legitimno pravo da sam napadnem svoju pjesmu, bilo je previše drugih, dobrih momenata - priča Huljić. </p><p>Pjesma se trebala zvati "Swingeri", ali su obojica od toga odustali da ne izazovu javnu sablazan. </p><p>- Jer swingeri su ljudi koji pjevaju swing ali znamo ih i u drugom smislu. Tekst je u originalu išao "Od Božića do Božića moram slušati ovog swingera". Kad smo to snimili, shvatili smo da pjesma ima puno veći potencijal nego da ostane obična zafrkancija. Pa smo stavili dašak nesretne ljubavi na Božić i Snješka Bijelića - dodaje Huljić.</p><p>Veseli dvojac snimio je i otkačenu reklamu za Čokolino. Huljić u njoj glumi Čokolina, a Tolja Lina. I Ante Brzak oduševio je naciju kao Zmajo u jednoj reklami. Reklama za Čokolino imala je enormnu zamijećenost od 84 posto. "Od Božića do Božića" odmah po izlasku došao je do trećeg mjesta trendinga.</p><p>- Jako sam zadovoljan, i ja i cijela ekipa. Puno jače je pjesma odjeknula nego smo očekivali. Ogroman boom! - završava Tolja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p>