Huljiću teško kad piše za Petra Grašu: Želim odustati svaki put

Tonči Huljić (58) stvorio je brojne zvijezde domaće glazbene scene, a u intervjuu za srpske medije progovorio je o suradnji s njima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Svaki put kad počnem pisati pjesme za Petra Grašu, poželim odustati - rekao je kroz smijeh skladatelj za Kurir. Dodao je kako je Grašo specifičan i da ima specifičan smisao za humor te da je njihov odnos bazira se na međusobnom vrijeđanju.

- U Dalmaciji važi pravilo po kojem ako nekog više vrijeđaš, to znači da ga više voliš. Ljudi koji dođu sa strane i vide naš razgovor misle da smo na pragu tuče - rekao je. Smatra da je napisao toliko pjesama da više ne zna što bi mogao napisati, ali prati trendove te je sa svojim suradnicima nadvladao sve što je vrijeme donijelo.

Priznao je da kod odabira izvođača s kojima surađuje pazi na to prate li ih skandali te da on ima, kako kaže, nos za prepoznavanje osoba kojima nisu potrebni skandali i afere.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nije im to potrebno i jednostavno su u svojoj potrebi da rade na glazbi i onome što osjećaju. Možete imati pompu iza i ispred sebe. Možete fotografirati grudi i stražnjicu, ali kada to padne, što ostaje? Možda veći broj grudnjaka. Evo, pogledajte Grašu. Pustio je bradu i izgleda tako kako izgleda, ali mu to nije naškodilo - izjavio je Tonči. Osvrnuo se i na 'zabranu' cajki u Hrvatskoj.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Nije istina da su zabranjene. Hrvatska je jedno od najvećih tržišta za takvu vrstu glazbe. Do skoro možda niste mogli čuti tu vrstu glazbe na televiziji ili radiju, ali sada se i to promijenilo. Prije godinu dana otvoren je radio u Zagrebu na kojem možete čuti samo takvu glazbu i vjerujte da je to jedna od najslušanijih glazbenih postaja - istaknuo je.

