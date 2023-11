Humanitarka Vesna iz 'Večere za 5' otkrila: 'Prijetili su mi jer pomažem ljudima, to je strašno'

Nisam ušla u 'Večeru za 5' s ciljem da osvojim nagradu. Da jesam, onda bih malo drugačije reagirala. Cilj mi je bio da se čuje za problem beskućnika, potrebitih ljudi i svih ostalih. Sve što dođe, dobro dođe, govori nam Vesna Ribarić (67).

Umirovljenu magistricu prava i humanitarku gledatelji su mogli upoznati u kulinarskoj emisiji 'Večera za 5' prošlog tjedna, u kojoj je ugostila Ivanu El-Tayeb (46), Zlatka Crnića (51), Sinišu Đekića (52) i Marinu Mudrinjak (29). Simpatična Slavonka pripremila je ekipi u Zagrebu tartufatu, rolanu puretinu, heljdu... Iako je svima bilo ukusno, nije uspjela osvojiti maksimalnih 40, nego 38 bodova.

- Moj meni zvao se 'Lijepo našom' za beskućnike i potrebite. Koristila sam namirnice iz svih dijelova Hrvatske. To je bio moj rizik. S obzirom na to da je moja primarna namjera da educiram javnost o problemu, dovela sam našega Damira. Čovjeka koji živi u centru grada bez vode, koji nema radnu sposobnost. On je jedna draga i prekrasna osoba - kaže Vesna.

Damir nije jedini. Mnogo je ljudi na svijetu bez doma ili onih koji žive u teškim uvjetima.

- No nema socijalne osjetljivosti za takve ljude. Barem je ja ne vidim, nažalost - ističe Ribarić.

Upravo zato Vesna je prije tri i pol godine pokrenula humanitarnu građansku inicijativu 'Od srca do srca'. Riječ je o malenoj skupini volontera koji se kreću po gradu i izravno komuniciraju s potrebitima. Nabavljaju im odjeću, hranu, higijenske potrepštine te ih nastoje psihički ojačati. Za svoj je rad 2021. dobila nagradu 'Ponos Hrvatske', koja se dodjeljuje građanima Hrvatske za hrabra i nesebična djela.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

- Kad sam otišla u mirovinu, volontirala sam, igrom slučaja, za jednu udrugu u Slavoniji, otkud sam i ja. Nekako s potresom i koronom sam odlučila osnovati Facebook inicijativu pa je jedna grupa radila na pomaganju ljudima ugroženim u potresu. Obnavljali smo kuće, nabavljali stvari... Nakon toga počeli smo raditi s beskućnicima i dobivati informacije o nesretnim ljudima koji su vani po klupama - otkriva Vesna.

Često je na zagrebačkom okretištu tramvaja, gdje se nagleda različitih prizora. Među beskućnicima na Črnomercu ima nekoliko teško bolesnih ljudi. Jednome muškarcu zbog gangrene izlaze crvi iz ruke, leđa...

- To je strašno. Ne možete zamisliti to. Dobivala sam i prijetnje, podnosila prijave... - prisjeća se humanitarka.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bez obzira na sve, ne odustaje.

- Ljudi trebaju pomoć. Nemaju kamo otići. Da bi otišli u prihvatilište, oni moraju proći sistematski pregled, dobiti uputnicu za socijalnu skrb - govori Vesna.