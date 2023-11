Humanitarka Vesna rasplakala je dio ekipe: 'Život se sastoji i od lijepog i od tužnog. To je to'

Umirovljena magistra prava i humanitarka Vesna Ribarić (67) ugostila je protukandidate trećeg dana 'Večere za 5'. U emisiju se prijavila zbog svojih humanitarnih aktivnosti, kako bi potencijalnu pobjedu donirala, a za dirljivu večer dobila je 38 bodova. Devet bodova udijelili su Siniša i Zlatko, a desetke su domaćici dale Marina i Ivana.

- Sve je bilo odlično, ocjena je jer moram ostaviti prostora za druge - objasnio je Zlatko svoju devetku.

- Bilo je sve jako lijepo, dirljivo, ukusno i fino - elaborirala je, pak, Marina desetku. S njom se složila i Ivana.

Ova aktivistica i humanitarka, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske pripremu večere započela je desertom koji je nazvala 'Kolač mame Katice'.

Foto: RTL

Starinski recept Vesna je posvetila svojoj majci Katici, koja ju je naučila raditi slastice. Nakon deserta, prešla je na 'Šarenilo Dolca', glavno jelo.

- Možda je sve kupljeno na Dolcu - pretpostavila je Marina.

Bila je u pravu, gospođa Vesna pripremila je zdravo i ukusno glavno jelo, a potom se bacila na predjelo - 'Motovunsko brdo'.

Pretpostavka o tartufati u predjelu bila je točna. Većina gostiju tartufatu nije nikada jela, no Vesna je odlučila riskirati! Nakon pripreme jela, bacila se Vesna na dekoriranje stola i aperitiva.

Foto: RTL

Goste je domaćica dočekala s četiri vrste aperitiva, no svi su odabrali isti - liker od rogača.

- Meni je rogač bio baš fin, nisam ga nikad pio i mislio sam da je blažeg okusa. Bilo je resko i svidjelo mi se - otkrio je Siniša.

Marina je otkrila da voli kolače od rogača te je se aperitiv dojmio.

- Domaćica je na aperitivu bila baš dobra, prava domaćica - zaključio je Zlatko.

Foto: RTL

Uskoro je stiglo 'Motovunsko brdo'. Predjelo s tartufatom bila je domaćici najriskantnije jelo pa je pazila na intenzitet okusa.

- Probala sam prvi put tartufatu i sviđalo mi se - komentirala je Marina.

- Predjelo mi se svidjelo, Vesna je to lijepo osmislila i napravila priču o Istri - pohvalio je domaćicu Siniša.

Foto: RTL

Velike pohvale na račun predjela bile su sjajna uvertira za glavno jelo. 'Šarenilo Dolca' - rolana puretina i brežuljak od heljde idući su stigli pred ekipu.

- Glavno jelo je bilo vrlo ukusno i zanimljivo te fino - komentirala je Marina.

- Puretina je bila malo, na nešto me podsjećala, uhvatila me neka nostalgija, ne znam s čime je povezano. Inače, super - dodao je Siniša.

Ivana je dodala da će heljdu uvrstiti u svoju prehranu kod kuće.

- Heljda je bila fantastična iako nisam vješta s njom. Kopriva je bila fantastična, jedino mi je bilo žao što je je bilo malo - komentirala je Ivana. Glavno jelo pohvalio je i Zlatko!

Foto: RTL

Tijekom večere, ekipa je otkrila Vesni da bi se htjeli baviti humanitarnim radom. Trenutačno je umirovljenica posvećena borbi za prenoćište za beskućnike u Zagrebu.

Veselje je uslijedilo i uoči deserta - 'Kolača mame Katice'.

- Bilo je jako fino - otkrio je Siniša.

- Bilo je ovo sjećanje na djetinjstvo - dodala je Ivana.

Foto: RTL

Nakon večere, Vesna je ekipi udijelila poklone.

- Ići će na posebno mjesto u mom stanu - komentirala je poklone Ivana.

Marina se rasplakala, a onda je uslijedilo i emotivno iznenađenje za kraj večeri.

Foto: RTL

Gospođa Vesna dovela je svog prijatelja Damira, člana ekipe od Lokomotive, koji živi u teškim uvjetima. Živi u kući svog brata, bez vode. Tijekom razgovora s ekipom, otkrio je kako živi.

- Bilo je jako emotivno, posebno je to pokazala Marina - otkrio je Siniša. Marina se rasplakala.

- Iznenađenje me iskreno dirnulo, čuti da netko nema vode me potaknulo na suze, osobno me pogodilo - dodala je.

Vesna je ekipi za kraj nazdravila, u nadi da će se izboriti da Damir dobije vodu i da se što više ljudi angažira za pomoć potrebitima.

- Život se sastoji i od lijepog i od tužnog - i to je to - zaključila je domaćica za kraj!