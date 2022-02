Vođa Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus (68) govorio je tijekom gostovanja u 'Pressingu' na N1 Televiziji o danima nakon smrti voljenog Akija Rahimovskog. Uz pripreme koncerta u njegovu spomen, otkrio je da mu nitko od članova Prljavog kazališta nije izrekao sućut.

- Ja s njima nemam nikakav problem, ali baš i nema neke komunikacije. Pa evo, ne znam, Aki je preminuo, ni pisma ni razglednice. Meni nitko nije izrazio sućut, neću griješiti dušu, ne znam… - rekao je Hus.

Marijan Brkić, gitarist Parnog valjka i blizak prijatelj Mladena Bodaleca komentirao nam je cijeli slučaj i rekao da nije istina da se Prljavci nisu javili te da je Husova izjava ispala 'pomalo nespretna'.

- Jasno i glasno sam rekao dečkima iz benda da me je nazvao Mladen Bodalec i da je svima iz Parnog valjka izrazio sućut. U svoje ime i u ime Prljavog kazališta. Vjerujem da Hus to nije čuo, da je bio u svojim mislima, i žao mi je zbog toga, jer sad je to ispalo pomalo nespretno. Bodalec i ja živimo u istom kvartu, znamo se desetljećima, svirali smo zajedno, dobri smo si i najnormalnija je stvar da se javi i inače, a kamoli u takvoj situaciji. Suludo je očekivati da će Bodalec ili Prljavci kao bend nazivati svakog člana Parnog valjka i svakome posebno izraziti sućut - kaže Marijan Brkić, gitarist Parnog valjka.