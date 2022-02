Vođa Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus (68) govorio je tijekom gostovanja u 'Pressingu' na N1 Televiziji o danima nakon smrti voljenog Akija Rahimovskog. Uz pripreme koncerta u njegovu spomen, otkrio je da mu nitko od članova Prljavog kazališta nije izrekao sućut.

- Ja s njima nemam nikakav problem, ali baš i nema neke komunikacije. Pa evo, ne znam, Aki je preminuo, ni pisma ni razglednice. Meni nitko nije izrazio sućut, neću griješiti dušu, ne znam… - rekao je Hus.

Iako Hus tvrdi da s njihove strane između bendova nema suparništva ni netrpeljivosti, ispričao je da zna kad je sve započelo.

- Znam otkud je krenulo, mogao bih pričati priču, imali smo zajedničkog menadžera kojeg sam ja u jednom trenutku otpustio, nismo se više slagali, Jajo i ja smo o tome pričali i prije, i on je bio nezadovoljan, ali sad kad je menadžer ostao samo njihov, onda se on potrudio, ali je onu klasičnu ‘podijeli pa vladaj’… Mislim, što da vam kažem, na mom magnetofonu koji sam im dao džabe je snimljen koncert u Domu sportova i ‘Ruža’ uživo i to. Neki razlog se desio, spletke, ali Bože moj, svatko odlučuje za sebe - rekao je.

Trenutno traju pripreme za rasprodani koncert u zagrebačkoj Areni, a Parni valjak svirat će u čast Akiju. Rahimovski je, kako kaže Hus, bio nezaustavljiv.

- Nije se čuvao, ali nitko nije očekivao da je kraj tako blizu. Da je napisao autobiografiju, bila bi opaka.

Ispričao je također da su probe bolne, no da im postavljanje ciljeva donosi olakšanje, no nikad se neće moći oprostiti od Akija.

- Pozvat ćemo neke goste koji će pjevati. Publika će pjevati. Nikad se nećemo konačno moći oprostiti od njega, to je nemoguće.