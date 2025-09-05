Hvar završava 64. filmsko ljeto uz balet 'Pepeljuga', a već u subotu počinje novi festival

Hvar je i ovog ljeta živio u ritmu umjetnosti uz više od 30 događanja tijekom ljeta. Od koncerata klasične i popularne glazbe, plesnih i kazališnih predstava, izložbi te nastupa klapa – sve to obilježilo je 64. 'Hvar Summer Festival', koji završava 9. rujna velikim finalom: baletom Pepeljuga u izvedbi HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke. Time se zatvara jedno od najsadržajnijih kulturnih ljeta na Jadranu, a već

sljedećeg dana Hvar otvara novo poglavlje, drugo izdanje 'Hvar Film Festivala'.

Foto: PR

Od 21. lipnja do 9. rujna Hvar je bio domaćin bogatom programu koji je svake večeri donosio novi doživljaj u jedinstvenim ambijentima kulturno-povijesnih spomenika otoka. Publiku su oduševili koncerti Gorana Bare i Majki s rekordnom posjećenošću, nastupi Bože Vreće i Rundeka. Posebna atmosfera vladala je na rasprodanom koncertu Miroslava Tadića i Merime Ključo u Hvarskom kazalištu, najstarijem javnom kazalištu u Europi gdje se tražilo mjesto više, a slično se očekuje i na koncertu Martine Filjak i Monike Leskovar koji se održava u nedjelju.

Foto: PR

Već na samom otvorenju, ispred Lođe uz 3D video mapping i orkestar pod vodstvom maestra Matije Fortune, okupilo se više od 700 posjetitelja, dok su ostala događanja privlačila publiku od 400 pa sve do više od 600 ljudi.

- Zahvaljujem publici i svim umjetnicima i suradnicima koji su svojim sudjelovanjem učinili ovogodišnje Hvarsko ljeto posebnim. Naša misija je da Hvar živi kulturu tijekom cijele godine, stoga već od jeseni i kroz zimu nastavljamo s programima i veselimo se svima koji će nam se pridružiti i izvan ljetne sezone - rekla je Jelena Mićić, ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hvar 1612.

Na valu te energije, Hvar od 10. do 14. rujna postaje filmska pozornica. Drugo izdanje 'Hvar Film Festivala' donosi 15 kratkometražnih naslova iz Hrvatske i Europe. U organizaciji Turističke zajednice grada Hvara, festival otvara projekcija filma Ljeto iza nas redateljice Mije Bujan i i Dorotee Iličić Sever. Na predstavljanju će im se pridružiti i Slavko Sobin, koji u filmu tumači jednu od glavnih uloga. Otvorenje filmskog festivala uljepšat će i koncert filmske glazbe u izvedbi 'The Hvar String Quarteta' te nastup mladog glazbenika Jakova Jozinovića, koji će svojim dvosatnim nastupom zabavljati posjetitelje na Pjaci.

Publika će idućih dana na Venerandi moći vidjeti niz intrigantnih naslova, francuski film 'The Boy With The White Skin Simona Panaya', snažnu priču o identitetu i prihvaćanju nagrađivanu na europskim festivalima, talijansku komediju 'La macchina di Renato Andree Orseniga' o neobičnom posljednjem putovanju oca i sina te hrvatske naslove 'Blackout', 'Mak i Funcuti', koji istražuju pitanja identiteta, zajednice i izazova modernog društva.

- Iza nas je iznimno uspješno kulturno ljeto na Hvaru s raznolikim programom, više od 30 događanja i brojnom publikom koja je uživala u glazbi, kazalištu i umjetnosti. Na tom tragu od 10. do 14. rujna slijedi 'Hvar Film Festival', s besplatnim projekcijama pod zvjezdanim nebom. Pozivam sve posjetitelje i naše sugrađane da nam se pridruže i dožive Hvar u filmskom ruhu - izjavila je Iva Belaj Šantić, direktorica Turističke zajednice grada Hvara.

Foto: PR

Ovogodišnji bogati festivalski sadržaji uvertira su u 2026. godinu i veliku obljetnicu 'Hvar Summer Festivala' koji tada slavi svoje 65. izdanje, potvrđujući Hvar kao jedno od ključnih kulturnih središta Mediterana.