I danas hara scenom, a prije 18 godina 'furao' sive pramenove

Svojim pjesmama u različitim žanrovima već 20 godina osvaja publiku. Ističe se po vokalu i originalnosti u scenskoj pojavi, a Jacques Houdek danas slavi 39. rođendan.

Godine 2002. sudjelovao je prvi put na Dori. Tada je odjenuo odijelo, imao je sijede pramenove koji su tada postali apsolutni hit, a nosio je i naušnicu. Također, pjevač je imao i nešto drugačiju liniju. Od početka nije krio da mu je bio san pobijediti na Dori i pjevati na Eurosongu, no to mu nije uspjelo sve do 2017. s pjesmom 'My friend'.

Između ostalog, višestruki je dobitnik Porina. Ove je godine svoj Porin za najboljeg novog izvođača poklonio Roku Blaževiću (20), pobjedniku Dore 2019. i hrvatskom eurovizijskom predstavniku. No, u jednom videu koji je objavio na društvenim mrežama, Jacques je ispričao kako ne može vjerovati koga se sve danas nominira za Porin, a najgore od svega mu je to što za polovicu tih ljudi nije nikada ni čuo. Čini mu se kako Porin ima sve manje smisla.

Osim pjevanja, Jacquesu zaista dobro ide i kritiziranje. Nedavno je uputio kritike domaćim akademskim glumcima zbog netočne gramatike i upozorio ih na jezična pravila.

- Obožavam kad profesionalni akademski glumci u izravnom TV prijenosu raznoraznih dodjela nagrada gledatelje lijepo pozdrave s 'dobro večer'. Jednom za svagda, da smo 'na čisto', večer je ženskog roda. Hvala - napisao je tada revoltirani Jacques na Facebooku.

U posljednje vrijeme aktivan je na društvenim mrežama pa tako sa svojim pratiteljima dijeli svoja razmišljanja, a nedavno im je pokazao i kako provodi vrijeme u izolaciji dok traje pandemija korona virusa.

Podijelio je video iz kreveta, koji započinje glasnim hrkanjem.

- Prvo što ću napraviti kad vani prođe ovaj užas i ova 'korontena' je da ću se pretvoriti u Jacquesa. Ošišat ću se i obrijati pa napraviti najbolji koncert ikada. Do tada ne idem nikuda van. I ti isto. Kud ideš van? Ostani doma, prekrij se preko glave i prespavaj ovaj očaj - govori Houdek na videu na kojem je vidljivo kako mu je narasla kosa i brada, budući da je već tjednima samoizoliran u svome domu. Savjetovao je svim pratiteljima da i oni ostanu kod kuće i da ozbiljno shvate situaciju.

Na snimci je označio službene profile korona virusa i Vlade RH, a pratiteljima je rekao neka mu pišu što će oni prvo napraviti kad izađi iz karantene.

