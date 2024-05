I Konstrakta stigla u Malmo! Za 24sata poručila: 'Baby Lasagni sam ranije dala jedan savjet...'

U švedskom Malmou zavladala je prava eurovizijska euforija. Baby Lasagna prošao je u utorak navečer u finale natjecanja, a nakon odličnog nastupa ponovno su mu skočile šanse za pobjedu. Inače, u ovoj polufinalnoj večeri natjecale su se i Srbija i Slovenija, a taj trio u finalu dogodio se samo još jednom prije - i to prošle godine. Tada je Hrvatsku predstavljao Let 3, Sloveniju bend Joker Out, a Srbiju mladi glazbenik Luke Black.

Dobro je već poznata činjenica i da su ovogodišnji predstavnici tri države, Baby Lasagna, Teya Dora i Raiven, bliski, često se druže i objavljuju to na društvenim mrežama... Nije to ništa čudno, posebice ne kada se gledaju i njihovi prethodnici, odnosno prethodnice na Eurosongu. Naime, istu večer kada je bilo prvo polufinale, u samom centru Malmoa održao se Balkan Party na kojem su bile nezaboravna Tajči, ali i Konstrakta, koja je prije nekoliko godina zaludjela fanove Eurosonga svojom pjesmom 'In corpore sano'.

2022 Eurovision Song Contest in Turin | Foto: YARA NARDI/REUTERS

Za 24sata srpska glazbenica je poručila kako joj se jako sviđa što su sve tri zemlje prošle zajedno u finale.

- Jako mi je drago! Oduvijek mi je to divno - rekla je. Neki uspoređuju Baby Lasagnu upravo s njom i to upravo zbog vrlo impresivnog nastupa.

- Ma nas dvoje smo dijametralno različiti što se energije tiče - kaže nam kroz smijeh, no dodaje da joj se Marko čini kao 'svoj čovjek'.

- To se osjeća i vidi - dodaje. Na pitanje misli li da će Hrvatska pobijediti ove godine te da će Eurosong 2025. zaista biti u Zagrebu, Konstrakta kaže kako se tome jako nada.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Meni, ali i svima bi bilo drago da se tako nešto dogodi - poručila je. Otkrila nam je kako i nije u kontaktu s Markom, no da mu je jednom, tek kada je pobijedio na Dori, dala savjet za dalje.

- Rekla sam mu da racionalizira komunikaciju s medijima - poručila je. I sama se Konstrakta ove godine ponovno natjecala za Eurosong, no pobjedu je odnijela Teya Dora i pjesma 'Ramonda'. Konstrakta nam otkriva da je sasvim slučajno Balkan Party iste večeri kada i polufinale, a zbog toga se našla i u 'green roomu' na Eurosongu. Čini se kako je samo njezina prisutnost, i elegantna, ugodna energija ipak pridonijela nešto i srpskoj predstavnici. Naime, na konferenciji za medije nakon polufinala, Teya Dora rekla je kako joj je značilo što je Konstrakta bila uz nju.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Srpska umjetnica nam je otkrila i da radi trenutno na novim pjesmama.

- Kao i mnogi na svijetu, dotaknula sam se teme umjetne inteligencije - rekla je te poručila da će uskoro izaći nekoliko pjesama, a u Zagrebu će održati i koncert početkom lipnja.

Tajči oduševio poziv fanova

Podsjetimo, ranije je za 24sata Tajči poručila kako joj je bilo nevjerojatno drago kada je dobila poziv od eurovizijskih fanova da ove godine dođe na Balkan Party i izvede nekoliko svojih hitova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:42 Malmo: Tatjana Cameron Tajči dala je izjavu za 24sata uoči Eurovizije | Video: 24sata/Sanjin Strukic/PIXSELL

- Drago mi je da sam tu u Malmöu i da osjetim ovu krasnu energiju oko Baby Lasagne i da doživim da sam i dio pobjede - dodala je Tajči koju prepoznaju i dan danas vjerni obožavatelji ovog natjecanja:

- Prepoznaju me na ulici, ne trče, ali malo se odmakne i pogledaju jer ipak je prošlo 34 godine. Baš je interesantno kako me prepoznaju i s kojom radošću mi se obraćaju. Ja jesam dio djetinjstva puno ljudi, ali svih zemalja i to me iznenadilo. Znala sam ja to jer oni meni pišu, ali drugačije je kad doživiš čovjeka - rekla je.