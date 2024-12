I kraljevska obitelj svoje drame ima na Božić: Ovo su njihove svađe koje su 'tresle' Palaču

Uz velika obiteljska okupljanja dolaze i sukobi, a njih ne može zaobići ni poznata kraljevska obitelj. Tijekom godina blagdanskih okupljanja na velikom imanju u Sandringhamu došlo je do brojnih svađa oko manjih stvari kao što su društvene igre i spavaće sobe, do ozbiljnijih obiteljskih problema.

Ove godine ugostili su 45 ljudi što znači da je to bio najveći windsorski Božić na imanju ikad. S većim brojem gostiju, veće su mogućnosti konflikta, a u nastavku su sukobi koji su obilježili prijašnja blagdanska druženja.

29 spavaćih soba, a Charles mora imati najbolju

Kuća u kojoj plemići provode svoje blagdane ima više od 100 soba, od kojih su čak 29 spavaće. Iako soba ima dovoljno, Charles i Edward, sukobili su se tko će dobiti najbolju. Godinama su u najboljim odajama boravili Charles i Diana, no nakon razvoda 1999. godine, nasljednik krune omiljeni je smještaj morao ustupiti mlađem bratu.

Foto: PA

Edward je na okupljanje dolazio sa ženom, a kraljevske dame automatski imaju pravo na veću garderobu, s obzirom na to da moraju ponijeti niz odjeće jer odjevne kombinacije mijenjaju čak nekoliko puta dnevno. Tako da im samci, iako su prijestolonasljednici, moraju ustupiti svoje mjesto. Charles se oko cijele situacije naljutio i posvađao s članovima obitelji. Problem je riješen 2005. godine kada je oženio Camillu te ponovo dobio svoju omiljenu sobu.

Zabrana Monopolyja

Baš kao i ostale normalne obitelji, kraljevska obitelj voli se upustiti u društvene igre za Božić. Princ Andrew, vojvoda od Yorka, 2008. godine posjetio je sjedište tvrtke 'Leeds Building Society'. Na poklon je dobio Monopoly, a dar je odbio i podijelio kako je kraljica igru zabranila jer je natjecanje među članovima obitelji 'postalo previše opako' i završavalo konfliktom.

Kate i William su tijekom gostovanja u emisiji 'The Good, The Bad and The Rugby' podijelili kako nikad nisu uspjeli završiti partiju tenisa, hihoćući se da se igra pretvori u 'mentalni izazov'.

Uspavljivanje psa kraljice Elizabete

Poznato je da je pokojna kraljica izrazito voljela korgije, imala ih je čak 30. Njezin najdraži korgi, Pharos, uspavan je nakon što ga je za vrijeme blagdana 2003. godine napao bull terijer princeze Anne. Terijer je Elizabetinog psa uhvatio za nogu i grizao do krvi. Kad su zaštitari napokon razdvojili pse, već je bilo kasno i korgi se morao uspavati.

Kraljica je bila uznemirena i žalosna, a posluga je Daily Mailu otkrila kako je 'krvi bilo posvuda' dok je terijer tresao jadnog psa uokolo. Nakon skandala Božić je postao tih, a princeza Anne udaljena je od kraljice nakon ponašanja njezinog ljubimca.

Recept za loš Božić

Jedan od najgorih obiteljskih Božića u povijesti Windsora dogodio se 1992. godine. Te godine je Windsor dvorac ozbiljno oštećen u požaru, princ Andrew i Fergie su se razišli, a dva tjedna prije Božića svoj brak su okončali i Charles i princeza Diana.

Princ William je tada imao deset godina, a Harry osam, a proveli su svoj prvi Božić bez mame. Diana je provela blagdane s bratom u obiteljskoj kući u Althorpu, a zbog nekoliko romantičnih avantura dobrodošla nije bila ni vojvotkinja od Yorka. Ti događaji doveli su do hladnog raspoloženja, a obiteljski ručak nije trajao niti sat vremena.

Uništeno drvce

Sandringham je poznat je po svojim veličanstvenim ukrasima diljem imanja, posebno po božićnom drvcu visokom šest metara. Veličanstveni bor se nalazio u Bijeloj sobi za crtanje, u kojoj je kraljica tradicionalno dijelila darove na Badnjak. 2008. godine jedan se zaposlenik spotaknuo i upao u drvce tijekom završnih priprema, svega pola sata prije dolaska kraljice. Sve se srušilo u gomilu iglica i razbijenih kuglica, no obitelj se danas te katastrofe prisjeća uz osmijeh.