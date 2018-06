'I mama je otišla s ove planete kako seka ne bi bila usamljena'

Todd Fisher (60), sin glumice Debbie Reynolds, progovorio je o užasu koji je proživljavao kad su mu prošle godine u samo dan razlike umrle i majka i sestra. Otkrio je da su 'njegove cure', kako ih sam naziva, majka Debbie Reynolds i sestra Carrie Fisher, imale jako kompliciran odnos, prenosi Daily Mail.

U knjizi 'Moje cure: Život s Carrie i Debbie' je otkrio i da je njegova sestra dugo tajila aferu s glumcem Harrisonom Fordom. Todd kaže da je njegova ispovijest svojevrsna ljubavna poruka i pismo zahvale za dvije najposebnije i odanije žene koje je ikada upoznao.

Rekao je da su njih dvije, unatoč tenzijama i ponekom svađom, bile jako bliske. Todd navodi kako su bile toliko povezane da je majka Debbie umrla od slomljenog srca samo dan nakon kćeri.

- Debbie je otišla s ove planete kako bi se osobno pobrinula da Carrie ne bude usamljena. Nakon što je Carrie preminula, mama je rekla da želi i ona otići - rekao je.

Foto: © Fred Prouser / Reuters

Todd Fisher se oduvijek sjajno slagao s majkom

Debbie Reynolds je u 84. godini života umrla od srčanog udara. Pozlilo joj je dok je sa sinom dogovarala detalje oko sprovoda pokojne Carrie.

- Mama je bila zabavna, zaigrana, lijepa i pametna. Obožavali smo se. Imali smo dobru povezanost od prvog dana - napisao je Todd koji je bio toliko opčinjen majkom da je htio i otvoriti muzej u njenu čast, prenosi usatoday.com. Na kraju je, zbog financijskim razloga, ta ideja propala, a majčine predmete je prodao na aukciji.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Debbie Reynolds je živjela životom prave holivudske dive, a njena smrt je označila gubitak još jedne zvijezde starog Hollywooda. Osim glumačkog, Debbie se istaknula i nevjerojatnim pjevačkim talentom. Najpoznatija uloga joj je ona u mjuziklu Singin' in the Rain. Bila je nominirana za Oscara za najbolju glumicu 1964. za mjuzikl The Unsinkable Molly Brown.

Javnost je posebno zanimao njen privatni život

Udavala se tri puta, a u prvom braku s pop pjevačem Eddyjem Fisherom je dobila sina Todda i kćer Carrie.

Debbie i njen suprug Eddy su bili bliski s Hollywoodskom divom Elizabeth Taylor i njenim suprugom Mikeom Toddom. Čak su bili i međusobni kumovi na vjenčanju. Intenzivno su se družili sve dok Mike nije tragično preminuo. Samo godinu nakon njegove smrti, Elizabeth i Eddy su imali aferu, ubrzo su sve priznali javnosti i postali par, a Debbie je uz buran razvod ostala sama s djecom.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Debbie nije imala sreće u ljubavi

S biznismenom Harryjem Karlom se vjenčala 1960. godine. Karl je zbog kockarskih dugova počeo uzimati novac od Debbie i doveo je do ruba bankrota što je presudilo njihovom braku, prenosi heavy.com. Ni posljednji suprug, Richard Hamlett, nije bio treća sreća. U jednom je intervjuu izjavila da joj je treći suprug bio još gori od prva dva.

Nakon razvoda od Richarda, Debbie više nije imala ljubavnih veza i u potpunosti se posvetila djeci i karijeri.

Carrie se godinama borila s ovisnošću

Njenu kćer Carrie Fisher je proslavila uloga princeze Leije u kultnoj franšizi Zvjezdani ratovi. Debitirala je u filmu Holivudski frizer uz Goldie Hawn i Warrena Beattyja.

Foto: BrightSide/Screenshot

U memoarima, koji su dio Toddove knjige, Fisher je priznala aferu s kolegom Harrisonom Fordom, s kojim je glumila u Zvjezdanim ratovima. Godinama se borila s ovisnošću o drogama i alkoholu. Osamdesetih godina je zbog predoziranja završila u bolnici i na odvikavanju. Kasnije joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj o kojem je u intervjuima otvoreno pričala. Preminula je od srčanog udara u 60. godini života.