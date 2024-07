I najveća zvijezda ima nezgode na nastupima! Taylor zapela na pozornici: Evo tko ju je spasio

Svjetski poznata kantautorica Taylor Swift (34) proteklog je vikenda zapela na pozornici. Dok je izvodila pjesmu 'The Smallest Man Who Ever Lived' na prvom od tri koncerta u Dublinu, ostala je zaglavljena na povišenoj platformi. Nasreću, jedan od njezinih plesača odmah joj je pružio ruku te je podignuo. Jednako zabavno bilo je i na njezinu prvom koncertu, kad su je iznenadili članovi legendarnog irskog benda U2.

- Draga Taylor, dobro došla u naš rodni grad. Nemoj ga baš čitavog pokoriti?!!!! Tvoj irski fan klub, Bono, Edge, Adam i Larry - napisali su joj i uručili veliki buket.

Taylor na stadionu Aviva u Dublinu nastupa u sklopu turneje 'The Eras'. Mnogi nagađaju kako će s njom ući u udžbenike ekonomije. Već postoji i naziv 'Swiftonomics', koji opisuje fenomen njezina utjecaja na gospodarstvo. Megapopularna glazbenica puni stadione diljem Europe. Početkom srpnja tri dana zaredom okupirat će Johan Cruijff arenu u Amsterdamu, potom se seli u Letzigrund stadion u Zürichu i u San Siro u Milanu. Nakon toga kreće u osvajanje Njemačke.

Gdje god da se pojavi, karte za njezine koncerte planu, a horde swiftiesa, njezinih vjernih obožavatelja, u stopu je prate. Tisuće ljudi troši novac na avioprijevoz, smještaj, karte, brendirane suvenire, hranu i piće. To toliko uzima maha da se i glavni ekonomist Europske središnje banke Philip Lane pozabavio fenomenom ultrauspješne pjevačice.

Kad su ga nedavno pitali o utjecaju Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj i Olimpijskih igara u Parizu na inflaciju, napomenuo im je kako su zaboravili tome dodati i utjecaj Taylor Swift. New York Times piše da su američki ekonomisti procijenili kako bi turneja samo u Sjevernoj Americi mogla donijeti 4,6 milijardi dolara potrošnje na putovanje, ulaznice i prodaju brendirane robe. Stoga nije nimalo neobično što središnji bankari ispituju potencijalne inflacijske učinke dolaska superzvijezde na europsko tlo. Drugi analitičari su, pak, skeptični prema moći Taylor Swift da uzdrma ekonomiju i nacionalne statistike.

- Vjerojatno neće utjecati na politiku središnje banke. Malo je vjerojatno da će ona utjecati na vladinu politiku - rekao je George Moran, ekonomist u Nomuri, te dodao kako ne smatra da je oslanjanje na koncerte superzvijezda održiva opcija za gospodarski rast zemlje.

S druge strane, iz Barclaysa predviđaju kako će turneja dovesti do porasta potrošnje od gotovo milijardu funti u Velikoj Britaniji.