Travis otkrio detalje susreta s princom Williamom i djecom

Nogometaš Travis Kelce (34) nedavno je u svom podcastu progovorio kako je izgledao susret njega i princa Williama na 'London Eras Tour Show' njegove djevojke Taylor Swift. Imao je priliku upoznati i njegovu djecu, a kaže, bilo mu je veliko zadovoljstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 Britanci sviraju Taylor Swift | Video: 24sata/reuters

- Nisam bio siguran trebam li im se nakloniti ili samo biti 'američki idiot' i rukovati se s njima. Htio sam biti pristojan - ispričao je nogometaš te dodao kako nisu bili na 'službenom kraljevskom događaju' stoga nije bilo potrebe za naklonom.

Travis priznaje kako se ipak malo osjećao 'ukočeno', a pohvalio je princa kakav je kao otac.

Foto: Instagram

- Princ William je bio fantastičan, a djeci je dopustio da budu glasna - rekao je te dodaje kako ga je princeza Charlotte posebno oduševila.

Nedavno je princ proslavio svoj 42. rođendan, a s djecom je otišao na koncert popularne pjevačice u Londonu. Princ i pjevačica objavili su zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Prva je osvanula na službenim profilima Kensingtonske palače na društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako slavna pjevačica radi 'selfie' s Williamom te princem Georgeom i princezom Charlotte.

- Hvala Taylor Swift na odličnoj večeri - stoji u opisu fotke.

Inače, na društvenim mrežama su se pojavile i snimke na kojima se vidi kako princ William pleše na koncertu i to na pjesmu 'Shake it out'.