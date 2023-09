I Nina Martina Korbar podijelila je svoje mučno iskustvo: 'Bila sam u vezi s jednim manijakom'

Nakon što je Klara Buntić otkrila javnosti kako ju je suprug, bivši hrvatski rukometni reprezentativac Denis Buntić teško pretukao, sve više žena počelo je iznositi slična iskustva.

Jedna od njih je i Nina Martina Korbar. Kandidatkinja treće sezone showa 'Život na vagi' otkrila je na TikToku kako je bila u vezi s manijakom.

- Čula sam maloprije snimku Denisa Buntića na kojoj on maltretira svoju ženu, tuče je i na kojoj ona vrišti urla. Mislim nisam imala želudac ni poslušat tu snimku do kraja - započela je Nina Martina.

'Nasilje nitko ne smije trpjeti'

Potom se osvrnula na video Maje Jalšovec, natjecateljice prošle sezone showa 'MasterChef', koja je također osudila komentare s društvenih mreža na slučaj Buntić i otkrila da je pretrpjela nasilje u vezi.

- Nakon toga kako sam skrolala malo po TikToku došla sam do snimke neke cure koja je objavila komentare nekih ljudi koju pišu: 'strašno, užas, ali zašto je ona ostala, treba se vidjet što je to, treba snimka ići od početka...

Znači ljudi, ja stvarno ne znam što je s vama. Ja ne znam možete li se vi staviti u situaciju da je to vaša kći. Znači kakve situacije, kakve veze ima što je bilo otpočetka, tko ima pravo na taj način maltretirati bilo koga? Nebitno je je li neka žena sponzoruša, prostitutka, neobrazovana, ne znam kakva, ili je magistra, doktor, znanstvenica, ne znam što sve ne. Nasilje nitko ne smije trpjeti, niti se ikakvo nasilje može opravdavati. Nema 'ali'. Ljudi moji, jednostavno nasilje je dno dna, mi tome trebamo stati na kraj - zaključila je.

Foto: NOVA TV

Korbar je u nastavku progovorila o svojem bivšem, koji joj je prijetio.

- Ja sam prije puno godina bila u jednoj vezi s manijakom koji je sociopat ii ne znam što sve, što sam shvatila kroz to vrijeme. Jednom mi je u vožnji rekao: 'Pa ja znam da ja tebe lupim da bi ti to odmah rekla svom tati'. Što vi mislite, na što je on mene pripremao, na budućnost punu ljubavi ili je ispipavao teren kako ću ja reagirati ako ostanem s njim i kad on mene krene mlatit - rekla je.

'To je stoka i to je on'

Pozvala je ljude da pomognu zaštititi žrtve nasilja.

- Neke žene nemaju snagu otići, neke je sram, neke se boje, ali opravdavati nasilje... To je stoka i to je on, stoka i smeće, kao i svaki nasilnik koji iživljava svoje komplekse i frustracije na ženi, ne samo na ženi nego bilo kome, ali pogotovo na ženi koja je slabija od tebe. Prestrašno. Nitko ne može trpjet nasilje, ne smije trpjet nasilje, ljude se treba zaštiti od bilo kakvog nasilja i samo si zamislite da je to vaša kćer, biste li onda razmišljali s 'ali'? Ne biste. Tako da nemojte ni za nekoga tko nje vama blizak razmišljat s 'ali', nego idemo razmišljat da se tome stane na kraj, opravdanja nema, trebamo zaštiti žrtve - zaključila je Nina Martina.