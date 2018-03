I Oscar ide: 'Ova zlatna statua otvara vrata i pomiče zidove'

Dodjela nagrade Oscar kruna je Hollywooda i filmskog svijeta, ali i svojevrsni lakmus-papir na kojem se mogu iščitati filmski trendovi, tektonske društvene promjene, kao i osobni animoziteti ili preference glumaca, redatelja i filmskih radnika.

Foto: youtube screenshot Prvi dobitnici 1929. su Janet Gaynor i Emil Jannings koji nagradu nisu osvojili za jedan film nego za svoj rad generalno, a od te iste godine kruži glasina da je Oscara dobio pas Rin Tin Tin kojeg su doveli na dodjelu Ovu će godinu s 4. na 5. ožujka u Dolby Theatreu, pod voditeljskom palicom komičara Jimmyja Kimmela (50), definirati odlazak iz javnog prostora sive eminencije filmskog svijeta, producenta Harveya Weinsteina (65), koji se bori s brojnim optužbama za silovanje i seksualno napastovanje, kao i bankrot. Weinstein je, ne želeći to, bio katalizator za #MeToo i 'Time’s Up' pokrete, a u znak solidarnosti s time crvenim će tepihom navodno harati crne haljine i bedževi pokreta. Ove će se godine održati 90. dodjela nagrada, a do sada je 'podijeljeno' 3048 Oscara. Jedna od 36 osnivača Akademije, pa onda i nagrade Oscar, te žena koja je od početka lobirala da filmska industrija dobije svoju nagradu bila je i 'prva filmska zvijezda u povijesti' Mary Pickford.

Foto: Pictorial Parade je 1946. ostala kod kuće, a kada je saznala da je nagrađena, našminkala se i, glumeći bolest, prebacila u krevet te pozvala novinare - Akademija je naša liga naroda, platforma gdje će svačiji glas vrijediti jednako i gdje ćemo rješavati probleme industrije te nagrađivati one najzaslužnije - rekla je svojedobno Pickford, a prve su se nagrade dodijelile 1929. Ulaznica je stajala pet dolara, a ceremonija je trajala 15-ak minuta, dok su prvi glumački dobitnici, Janet Gaynor i Emil Jannings, morali ustati od svoje piletine na maslacu sa slatkim krumpirima da pokupe nagradu. Posebno je priznanje dobio i film 'Pjevač džeza', prvi zvučni film - upravo onaj na koji se u 'Pjevajmo na kiši' referira veliki studijski glavešina kada kaže 'filmovi sa zvukom, to nema budućnosti'.

Foto: YouTube screenshot Za sada jedina osoba imena Oscar koji je dobio nagradu jest skladatelj Oscar Hammerstein II, koji je čak dva puta za svoje pjesme nagrađen statuom Statue su se s vremenom mijenjale, pa tek u eri 'Casablance' iz 1942. najbolji sporedni glumci više nisu dobivali manje statue. Svi dobitnici Oscara, koji se poslije nađu u financijskim problemima, sigurno nisu sretni kad saznaju da je njihova statua gotovo bezvrijedna jer je sedamdesetih donesena klauzula prema kojoj, ako netko želi prodati kipić, prvo ga mora ponuditi Akademiji za jedan dolar.

Foto: YouTube screenshot Bob Hope je 19 puta vodio ceremoniju dodjele Oscara, a iza njega je komičar Billy Crystal s devet dodjela. Poslije Boba Hopea nekoliko je godina Oscar bio bez voditelja jer nisu mogli naći nekog dovoljno dobrog. Ove godine dodjelu vodi Jimmy Kimmel Redatelj Steven Spielberg je otkupio statue Clarkea Gablea i Bette Davis za 1,1 milijun dolara kako bi ih vratio Akademiji, a ne da ostanu kod kolekcionara. Tijekom II. svjetskog rata karte su se dijelile i vojnicima koji su se vratili s fronta, no činilo se kako im je jako dosadno sjediti na dodjeli nagrada. Nagrada je svoj 'nadimak' Oscar dobila vrlo rano, već 1931., kad je, navodno, tajnica Akademije Margaret Herrick uzviknula da statua nalikuje na njezina ujaka Oscara Piercea.

Foto: YouTube screenshot Posebni Oscar je 1934. dobila Shirley Temple (11), a najmlađa dobitnica ‘običnog’ Oscara je Tatum O’Neal (11) 1973. Jedini Oscar, za sada, koji ga je dobio jest skladatelj Oscar Hammerstein II, a mnogi se nadaju da će glumac Oscar Isaac u skorije vrijeme biti drugi dobitnik. Utemeljitelj i šef kuće Disney, Walt, apsolutni je rekorder po pitanju nominacija i pobjeda – od 64 nominacije dobio je 26 zlatnih kipića. Dean Martin i Jerry Lewis čak su na ceremoniji 1950. pjevali 'Bibbidi-Bobbidi-Boo' iz crtića 'Pepeljuga'.

Foto: YouTube screenshot Godine 1972. nagradu za životo djelo dobio je komičar Charlie Chaplin, a kolege su mu pljeskale 12 minuta A samo su dvije žene u pedesetim godinama dobile Oscara, što jasno ilustrira da je to najgora dekada za glumice jer 'nisu stare, a nisu više ni mlade'. To su Shirley Booth (1952.) i Julianne Moore 2014. 'Prvi' su uvijek važni te je zato važno prisjetiti se slučaja glumice Hattie McDaniel.

Foto: YouTube screenshot Baš kao i legendarni Hitchcock (koji je ‘samo’ dobio zlatni kipić za životno djelo), i glumac William Holden je 1954. godine na svog Oscara rekao samo ‘Hvala vam’ Godine 1940. u tad još malenoj dvorani dodijelili su prvi Oscar ikad glumici afroameričkog podrijetla. McDaniel je u sada već kultnom filmu 'Zameo ih vjetar' glumila odanu ali žestoku dadilju Mammy.

- Velika mi je čast dodijeliti ovo priznanje. Meni se čini da ovo nije samo zlatna statua, ona otvara vrata ove sobe, pomiče zidove i omogućava nam da prigrlimo cijelu Ameriku. Ameriku koja priznaje rad, trud i talent, neovisno o rasi ili opredjeljenjima. Drago mi je što znam da će cijela Amerika ustati i pokloniti se ovoj izvedbi - rekla je prezenterica Fay Bainter dodijelivši nagradu McDaniel.

Foto: YouTube screenshot Za uloge i Oscare godinama su se borile i sestre Joan Fontaine i Olivia de Havilland koje se nisu podnosile, kao i sestre Lynn i Vanessa Redgrave No ne treba zaboraviti da je glumica usprkos tomu sa svojim partnerom morala sjediti za odvojenim stolom. To je tako razljutilo njezina kolegu iz filma Clarkea Gablea da je htio bojkotirati dodjelu, ali ga je McDaniel zamolila da to ne čini. Taj je uspjeh ponovio 1964. Sidney Poitier kao prvi Afroamerikanac koji je dobio Oscara za glavnu ulogu. Halle Berry je tek 2002. dobila Oscara za najbolju žensku ulogu te time postala prva Afroamerikanka s tom titulom.

Foto: YouTube screenshot Glumac George C. Scott javno je Oscare nazvao “paradom mesa na koju ne želi doći”, no poslije se u karijeri posipao pepelom Najdulji govor u povijesti Akademije nije imala omražena Gwyneth Paltrow, koja je 1999. šokirala svijet nepovezanim trkeljanjem i lažnim plakanjem nego Greer Garson 1943. Ona je pričala više od pet minuta, nakon čega je Akademija uvela limit. S druge strane, veliki redatelj Alfred Hitchcock bio je utjelovljenje sažetosti kada je dobivao nagradu za životno djelo pa je rekao samo: 'Hvala vam puno'.

Foto: YouTube screenshot Danas kultni redatelji Alfred Hitchcock i Stanley Cubrick nikad nisu osvojili Oscara za režiju, čime se Akademija danas ne ponosi Iako je Oscar velikoj većini najvažnije priznanje koje tijekom karijere mogu dobiti, postoji i manjina koja je Oscara odbila ili se nisu pojavili na ceremoniji. Prvi 'odbijatelj' bi je Dudley Nichols koji je 1935. rekao da nije zainteresiran za nagradu za scenarij. Glumac George C. Scott Oscare je nazvao 'dvosatnom paradom mesa na kojoj se ne bi pojavio ni da mu zaprijete smrću'. Ipak, njegova je karijera (možda i zbog toga) stagnirala pa je deset godina poslije vukao sve veze koje je imao da bi se pojavio na dodjeli.

Foto: YouTube screenshot Umjesto da dođe preuzeti Oscara 1973. za ulogu u ‘Kumu’ Marlon Brando je poslao indijansku aktivisticu koja je trebala pročitati njegov govor o pravima Indijanaca Marlon Brando je 1973. dobio Oscara za ulogu Vita Corleonea u Coppolinu 'Kumu', no nagradu je bojkotirao. Umjesto toga je glumac-aktivist poslao pripadnicu američkog indijanskog plemena Sacheen Littlefeather koja je počela čitati Brandov govor o diskriminaciji Indijanaca, na što su je potjerali s pozornice.

Polanski nije preuzeo Oscara za režiju 'Pijanista', nego je to umjesto njega napravio Harrison Ford jer redatelj zbog presude o silovanju maloljetnice i bijega iz Amerike više ne smije doći u zemlju. Elizabeth Taylor bila je žrtva obijesti supruga Richarda Burtona. Kada su oboje 1966. nominirani za rad na filmu 'Tko se boji Virginije Woolf', Burton, koji je dotad izgubio četiri puta, nagovorio je suprugu da preskoče ceremoniju. Taylor je nagradu dobila, a Akademija joj je zamjerila što nije došla. Nakon šest nominacija i dvaju počasnih Oscara Paul Newman napokon je nagrađen za ulogu u 'Boji novca' iz 1987., no nije se pojavio na dodjeli.

Foto: YouTube screenshot I Robert De Niro i Marlon Brando nagrađeni su za ulogu Vita Corleonea u filmovima ‘Kum’

- To je kao da 80 godina ganjate lijepu djevojku i onda je napokon uhvatite samo da biste rekli da ste umorni i da vam je dosta - rekao je Newman iskreno. On je ujedno i jedan od rijetkih nagrađenih glumaca koji su bili u braku s oskarovkom - u ovom slučaju Joanne Woodward.

Foto: Eickemeyer, David Uz ‘Čarobnjaka iz Oza’ film ‘Zameo ih vjetar’ je prvi u tehnikoloru, a Hattie McDaniel prva Afroamerikanka nagrađena Oscarom za sporednu ulogu. Film je osvojio deset Oscara No Akademija nedolaske nije zamjerila najnagrađivanijoj glumici svih vremena, samozatajnoj Katharine Hepburn. Velika glumica se kategorički odbijala pojaviti na dodjeli, baš kao što nikad nije davala intervjue ili pričala o privatnom životu. No 1974. David Niven je na pozornici najavio 'zvijezdu svih zvijezda čiji su dolazak držali u najstrožoj tajnosti'. Kad je na pozornicu izašla upravo Katharine Hepburn, dignute kose i odjevena u crni polukimono, dvorana je 'podivljala'.

- Živući sam dokaz da osoba može čekati 41 godinu da ne bude sebična - rekla je u govoru Hepburn koja je producentu Lawrenceu Weingartenu uručila nagradu. Dramatična je bila i glumica Joan Crawford koja je 1946. nominirana za ulogu u 'Mildred Pierce', no nije došla jer nije vjerovala da će pobijediti. Kad je saznala da je dobila nagradu, na brzinu se našminkala te primila novinare u svoju spavaću sobu gdje je 'glumila' bolest.

Foto: Briquet-Hahn/ABACA/PIXSELL Woody Allen bio je 24 puta nominiran za nagradu Oscar, a dobio ga je tek četiri puta To nije jedina oskarovska drama vezana uz glumicu. Crawford i Bette Davis bile su konkurencija godinama, iako je Davis 'tukla' Crawford po nagradama. Posrnule karijere glumice su oživile ulogama u filmu 'Što se dogodilo s Baby Jane' iz 1962. Davis je i za tu ulogu dobila nominaciju za Oscara, a Crawford je podivljala jer Akademija nju nije nominirala.

Foto: YouTube screenshot Jennifer Lawrence je 2013. pri penjanju na pozornicu kako bi primila Oscara za najbolju ulogu u ‘Silver Linings Playbook’ pala preko svoje glamurozne haljine Odlučila se pošto-poto popeti na podij i skrenuti pažnju na sebe. Pretpostavila je da, ako neće pobijediti Davis, onda će nagradu dobiti Anne Bancroft, koju je Crawford nagovorila da ostane kod kuće te da nagradu preuzme ona u njezino ime. Da je pobijedila Davis, bila bi prva glumica s tri Oscara, a ovako se sumrak njezine karijere uvijek povezuje s kampanjom koju su ona i Crawford otvoreno vodile jedna protiv druge.

I sestre oskarovke Joan Fontaine i Olivia de Havilland ušle su u povijest ne samo svojim nagradama nego i time da su jedine sestre koje su obje dobile tu prestižnu nagradu za glumu, a privatno su se također prezirale. Kada je riječ o obiteljskom talentu, nitko ne može nadmašiti obitelj Huston gdje su čak tri generacije dobile Oscara.

Foto: YouTube screenshot Komičarka Ellen DeGeneres 2014. je ‘okinula’ oskarovski selfie. To je najviše podijeljena fotografija na Twitteru ikad - Walter Huston, njegov sin John i unuka Anjelica Huston, a pariraju im i obitelj Coppola gdje u široj familiji ima čak 29 nominacija, a obitelj uključuje pojedince poput Francisa Coppole, Sophie Coppole, Nicholasa Cagea, Talije Shire, Spikea Jonzea i drugih. Otac i kći Henry i Jane Fonda nominirani su za isti film - 'Ljetnikovac' iz 1981. S obzirom na to da je dodjela nagrade Oscar usko vezana i uz modni svijet, gledatelje zabavljaju i uspjesi, ali još više modni gafovi na crvenom tepihu.

Foto: Myung Jung Kim/Press Association/PIXSELL Halle Berry kao prva Afroamerikanka koja je 2002. dobila Oscara za glavnu ulogu u ‘Monster’s Ball’ nije se mogla sabrati Tako su Oscare 2012. obilježili napori Angeline Jolie da tanašnu nogu što više puta izbaci kroz prorez crne haljine Valentino iako ju je odvlačio partner Brad Pitt. Zanimljivo je kako je 1967. strogo zabranjeno na crvenom tepihu nositi tada superpopularne mini-suknje. Možda najzapamtljiviji gaf u zadnje vrijeme jest prošle godine kada je Warren Beatty pročitao krivo ime filma za dobitnika Oscara za najbolji film. Beatty i Fay Dunaway pročitali su ime filma 'LaLa Land' umjesto 'Moonlight' što je bio priličan 'neugodnjak'.

Sve o jubilarnoj 90. dodjeli Oscara, koja će biti u noći s nedjelje na ponedjeljak, pratite na našem portalu.