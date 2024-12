Iako već 13 godina nisu viđene zajedno, Severina i Rozga dijele strasti prema ovim detaljima

Već godinama se publika i regionalni mediji pitaju u kakvim su odnosima predvodnice domaće glazbene scene - Severina i Jelena Rozga.

- Naravno da je napuhano to sve. Ja sam sa svim svojim kolegama u odličnim odnosima. Svatko radi posao na svoj način, ja se u nikog ne diram, poštujem svakog i to je to - izjavila je Jelena prije nekoliko mjeseci u Klix Studiju.

Njihov posljednji javni susret bio je na Rozginom koncertu u Spaladium areni 2011. godine.

Split: Spektakularni koncert Jelene Rozge u prepunoj Spaladium Areni | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

I 13 godina kasnije nije poznato zašto su se udaljile, no jedno je sigurno - dijele sličan modni ukus.

Godinama se piše kako Jelena kopira Severinu, a Severina Jelenu, no ovoga puta pojavile su se iste večeri s istim modnim detaljem.

Rozga je u četvrtak navečer u otvorila seriju od sedam rasprodanih koncerata u beogradskom Sava centru. Zablistala je u elegantnoj plavoj bundi, a pažnju je ukrala plava šljokičasta kravata.

Foto: Antonio Ahel

Severina je te večeri pjevala u Kopru, a na sebi je imala istu kravatu samo u crnoj boji.

Pjevačice tako dijele ljubav prema domaćem modnom brendu eNVy room, koji ih često odijeva za koncerte.

Severina je s istom kravatom pjevala i na Božić, a Jelena je takvu crvenu nosila ranije ove godine na koncertima u Skoplju, Zadru i Sarajevu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Obje regionalne zvijezde dijele i veliku strast prema dobrim cipelama pa tako nastupaju u sličnim srebrnim štiklama.

Foto: Goran Ristovski

Foto: Antonio Ahel