Ian McKellen razveselio brojne fanove 'Gospodara prstenova'! Izlazi novi film, evo tko se vraća

Ian McKellen (86) i Elijah Wood (44), zvijezde iz 'Gospodara prstenova' ponovno se vraćaju na platna u kinima. Naime, McKellen je tijekom događaja 'For the Love of Fantasy' otkrio da su obojica dobili uloge u filmu 'The Hunt for Gollum'. Također, poznato je da bi film premijerno trebao izaći 2027. godine. McKellen je u videu s događaja za obožavatelje otkrio da će se radnja filma odvijati u Međuzemlju, a snimanje će početi u svibnju.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- U filmu postoji lik koji se zove Frodo i postoji još jedan lik koji se zove Gandalf - rekao je McKellen, pri tome dajući do znanja da se radi o ulogama u kojima će se u filmu pojaviti on i Wood. Nagađa se da bi se u filmu trebali pojaviti i njihovi kolege Dominic Monaghan, Billy Boyd i Joh Rhys-Davies, no McKellen o tome nije otkrio ništa. Film će režirati Andy Serkis, koji je glumio Golluma i u trilogiji, a i on se također vraća toj ulozi.

Inače, Warner Bros film je po prvi puta najavio još prošloga ljeta. Tada je najavio da će Peter Jackson koji je režirao i originalnu trilogiju 'Gospodar Prstenova', producirati i nadolazeći film s Franom Walsh i Philippom Boyens.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

S druge strane, Boyens je za časopis Empire otkrila da će nadolazeći film sadržavati vrlo intenzivnu priču 'koja se događa nakon Bilbove rođendanske zabave i prije događaja u rudniku Morije'.

-To je specifičan dio nevjerojatne neispričane priče, i to iz perspektive ovog nevjerojatnog stvorenja - dodala je Boyens za Empire.

Isto tako, McKellen je za Bigg Issue u studenom 2024.otkrio da je ponovno spreman glumiti Gandalfa.

- Upravo su mi rekli da će biti još filmova i da će Gandalf biti uključen, a nadaju se da ću ga glumiti - prokomentirao je McKellen, no informacije o filmu tada još nisu bile poznate.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Izlazak filma 'The Hunt for Gollum' očekuje se 17. prosinca 2027. godine. Inače. Gospodar prstenova temelji se na romanima JRR Tolkiena, a sve je počelo 2001. godine s praćenjem prstena. Ubrzo su uslijedila i dva nastavka; 'Dvije kule' (2002) i 'Povratak kralja' (2003). Kasnije je došla i trilogija 'Hobit', a filmovi su izašli 2012., 2013. i 2014. godine.