Ian McKellen razveselio brojne fanove 'Gospodara prstenova'! Izlazi novi film, evo tko se vraća

Piše Marinela Mesar,
Ian McKellen razveselio brojne fanove 'Gospodara prstenova'! Izlazi novi film, evo tko se vraća
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Trilogija 'Gospodar prstenova' kroz godine je skupila brojne obožavatelje diljem svijeta. Prije nekoliko godina izašla je i trilogija 'Hobit', a uskoro će fanovi imati priliku ponovno vidjeti neke od svojih omiljenih likova!

Ian McKellen (86) i Elijah Wood (44), zvijezde iz 'Gospodara prstenova' ponovno se vraćaju na platna u kinima. Naime, McKellen je tijekom događaja 'For the Love of Fantasy' otkrio da su obojica dobili uloge u filmu 'The Hunt for Gollum'. Također, poznato je da bi film premijerno trebao izaći 2027. godine. McKellen je u videu s događaja za obožavatelje otkrio da će se radnja filma odvijati u Međuzemlju, a snimanje će početi u svibnju.

FILE PHOTO: Actor Ian McKellen attends a Service of Thanksgiving for Sir Peter Hall at Westminster Abbey in London
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- U filmu postoji lik koji se zove Frodo i postoji još jedan lik koji se zove Gandalf - rekao je McKellen, pri tome dajući do znanja da se radi o ulogama u kojima će se u filmu pojaviti on i Wood. Nagađa se da bi se u filmu trebali pojaviti i njihovi kolege Dominic Monaghan, Billy Boyd i Joh Rhys-Davies, no McKellen o tome nije otkrio ništa. Film će režirati Andy Serkis, koji je glumio Golluma i u trilogiji, a i on se također vraća toj ulozi. 

Inače, Warner Bros film je po prvi puta najavio još prošloga ljeta. Tada je najavio da će Peter Jackson koji je režirao i originalnu trilogiju 'Gospodar Prstenova', producirati i nadolazeći film s Franom Walsh i Philippom Boyens.

Into Film Awards
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

S druge strane, Boyens je za časopis Empire otkrila da će nadolazeći film sadržavati vrlo intenzivnu priču 'koja se događa nakon Bilbove rođendanske zabave i prije događaja u rudniku Morije'. 

-To je specifičan dio nevjerojatne neispričane priče, i to iz perspektive ovog nevjerojatnog stvorenja - dodala je Boyens za Empire.

Isto tako, McKellen je za Bigg Issue u studenom 2024.otkrio da je ponovno spreman glumiti Gandalfa. 

- Upravo su mi rekli da će biti još filmova i da će Gandalf biti uključen, a nadaju se da ću ga glumiti - prokomentirao je McKellen, no informacije o filmu tada još nisu bile poznate. 

Sir Ian McKellen announcement
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Izlazak  filma  'The Hunt for Gollum' očekuje se 17. prosinca 2027. godine. Inače. Gospodar prstenova temelji se na romanima JRR Tolkiena, a sve je počelo 2001. godine s praćenjem prstena. Ubrzo su uslijedila i dva nastavka; 'Dvije kule' (2002) i 'Povratak kralja' (2003). Kasnije je došla i trilogija 'Hobit', a filmovi su izašli 2012., 2013. i 2014. godine. 

