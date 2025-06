Nevjerojatan život Christophera Leeja: Upoznao i Tita i Tolkiena, svjedočio zadnjoj javnoj giljotini

Sir Christopher Frank Carandini Lee, rođen 27. svibnja 1922. u Londonu, a preminuo 7. lipnja 2015., bio je monumentalna figura svjetske kinematografije čija karijera, duga preko šest desetljeća, ostaje neizbrisiv trag u filmskoj povijesti. Njegov dubok, zapovjednički glas, impozantna pojava i sposobnost da udahne život najmračnijim negativcima, ali i kompleksnim likovima, učinili su ga ikonom koja je nadišla žanrovske granice.

Foto: Arno Burgi/DPA

Christopher Lee potjecao je iz obitelji s bogatom poviješću. Njegov otac, Geoffrey Trollope Lee, bio je potpukovnik u britanskoj vojsci, a majka, grofica Estelle Marie Carandini di Sarzano, talijanska ljepotica čiji su preci, Carandinijevi, dobili pravo nošenja grba Svetog Rimskog Carstva od cara Fridrika Barbarosse. Odrastao je u londonskoj četvrti Belgravia, a nakon razvoda roditelja, dio djetinjstva proveo je u Švicarskoj gdje je u školskoj predstavi odigrao svoju prvu ulogu – Rumpelstiltskina. Pohađao je prestižne škole poput Wellington Collegea, gdje je stekao klasično obrazovanje.

Svjedočio je zadnjoj javnoj giljotini

Jedan od zanimljivih detalja iz njegove mladosti jest da je bio svjedokom posljednje javne giljotine u Francuskoj, smaknuća Eugena Weidmanna. Njegov očuh bio je ujak Iana Fleminga, tvorca Jamesa Bonda, a mnogi su pretpostavljali da je priča o poznatom špijunu inspririana upravo Leejovim životom...

Foto: Profimedia

Izbijanjem Drugog svjetskog rata, Lee se prijavio u Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF). Njegova vojna služba obavijena je velom tajne, no poznato je da je služio kao obavještajni časnik, bio povezan s Izvršnim uredom za specijalne operacije (SOE) te je nakon rata sudjelovao u pronalaženju i ispitivanju nacističkih ratnih zločinaca.

Tečno je govorio nekoliko jezika, uključujući francuski, talijanski i njemački, što se pokazalo neprocjenjivim u njegovom obavještajnom radu.

'Drakula' ga je obilježio

Nakon demobilizacije 1946., Lee se okrenuo glumi. Njegovi počeci nisu bili laki; zbog visine od 1.96 metara i "inozemnog" izgleda, redatelji su ga u početku odbijali. Prvu zapaženiju, iako nepotpisanu, ulogu imao je kao kopljonoša u Olivierovom "Hamletu" (1948.), gdje se pojavio i njegov budući česti filmski partner i blizak prijatelj Peter Cushing.

Prekretnica u karijeri dogodila se 1957. godine s filmom "Prokletstvo Frankensteina" produkcijske kuće Hammer Films, gdje je glumio Čudovište. To je označilo početak duge i plodne suradnje s Hammerom, koji je, zahvaljujući Leeju i Cushingu, revolucionirao žanr horora. Godinu dana kasnije, Lee je utjelovio lik koji će ga zauvijek obilježiti – grofa Drakulu u filmu "Drakula" (1958., poznat i kao "Horror of Dracula").

Njegova interpretacija transilvanijskog vampira, s mračnom, prijetećom seksualnošću i aristokratskom pojavom, postala je arhetipska. Lee je Drakulu glumio ukupno deset puta, od čega sedam puta za Hammer. Iako je kasnije izražavao frustraciju zbog tipizacije i loših scenarija u kasnijim nastavcima, njegova uloga Drakule ostaje jedna od najprepoznatljivijih u povijesti kinematografije.

Osim Drakule, Lee je ostvario niz upečatljivih uloga negativaca: Francisco Scaramanga u filmu o Jamesu Bondu "Čovjek sa zlatnim pištoljem" (1974.), Fu Manchu u seriji filmova, Rasputin u "Rasputin, ludi monah" (1966.), te mumija Kharis u "Mumiji" (1959.).

Jedini iz ekipe 'Gospodara prstenova' koji je upoznao Tolkiena

Želeći se osloboditi etikete horor glumca, Lee je sredinom 1970-ih počeo birati raznovrsnije uloge. Preselio se u Hollywood, gdje je glumio u filmovima poput katastrofičnog "Aerodrom '77" (1977.) i Spielbergovoj komediji "1941" (1979.). Među filmovima iz tog razdoblja koje je posebno cijenio ističe se "Čovjek od pruća" (The Wicker Man, 1973.), u kojem je glumio poganskog vođu Lorda Summerislea, te biografski film "Jinnah" (1998.), gdje je tumačio osnivača Pakistana, Muhammada Alija Jinnaha, ulogu koju je smatrao svojom najboljom.

Foto: Moviestore Collection

Početak 21. stoljeća donio je Leeju svojevrsnu renesansu karijere kroz uloge u velikim filmskim franšizama. Utjelovio je zlog čarobnjaka Sarumana u trilogiji "Gospodar prstenova" Petera Jacksona (2001.-2003.) te ponovio ulogu u trilogiji "Hobit" (2012.-2014.). George Lucas ga je angažirao za ulogu grofa Dookua u filmovima "Ratovi zvijezda: Klonovi napadaju" (2002.) i "Ratovi zvijezda: Osveta Sitha" (2005.).

Lee je također ostvario zapažene suradnje s redateljem Timom Burtonom, pojavivši se u pet njegovih filmova, uključujući "Charlie i tvornica čokolade" (2005.) kao Dr. Wonka i "Alisa u zemlji čudesa" (2010.) gdje je posudio glas Jabberwocku.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Christopher Lee bio je strastveni obožavatelj djela J.R.R. Tolkiena i njegove je knjige čitao svake godine. Bio je jedina osoba uključena u filmsku adaptaciju "Gospodara prstenova" koja je osobno upoznala Tolkiena, susrevši ga jednom prilikom u pubu "Eagle and Child" u Oxfordu.

U Puli je spominjao Tita

Njegove veze s Hrvatskom također su vrijedne spomena. Godine 2008. primio je nagradu za životno djelo na Pulskom filmskom festivalu.

Tom prilikom, ispričao je svoja sjećanja na njemačku ofenzivu na Drvar, gdje se, prema vlastitim riječima, našao u blizini Tita. Lee je Tita opisao kao osobu "moćne osobnosti" koja je uspjela ujediniti narode Jugoslavije protiv Nijemaca.

S 92. godine došao na Billboardovu ljestvicu

Osim impresivne glumačke karijere, Lee je gajio i strast prema glazbi, posebice heavy metalu. Svojim opernim basom obogatio je nekoliko albuma. Snimio je simfonijske metal konceptualne albume "Charlemagne: By the Sword and the Cross" (2010.) i "Charlemagne: The Omens of Death" (2013.), u kojima je tumačio Karla Velikog, lika od kojeg je vukao i vlastite korijene.

Surađivao je s bendovima poput Rhapsody of Fire i Manowar. S pjesmom "Jingle Hell" 2013. godine, u 92. godini života, postao je najstarija osoba koja se ikada našla na Billboardovoj ljestvici. Njegov posljednji glazbeni doprinos zabilježen je na albumu supergrupe Hollywood Vampires.

Postao je vitez

Sir Christopher Lee dobio je titulu viteza 2009. godine za zasluge u drami i humanitarnom radu.

Foto: Johnny Green/PRESS ASSOCIATION

Njegova ostavština nije samo u broju odigranih uloga (preko 250 filmskih i televizijskih), već u dubini i karizmi koju je unosio u svaki lik, ostavljajući neizbrisiv pečat na generacije gledatelja i filmaša diljem svijeta.