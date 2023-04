Ibrahimović u rijetkom izlasku s 11 godina starijom partnericom: Ona se ne želi udati zbog ovog

Nogometaš Zlatan Ibrahimović (41) i partnerica Helena Seger (52) viđeni su u Milanu tijekom vožnje u skupoj jurilici.

Ibrahimović je poznat kao veliki ljubitelj skupocjenih automobila, a ovoga puta je za vožnju izabrao bijeli Ferrari. Ipak, puno pažnje ukrala je i plavokosa Helena koju neki mediji nazivaju 'švedskom Beyonce'.

Foto: Profimedia

Naime, 11 godina starija voditeljica i poslovna žena već je imala bogatstvo i slavu kada je upoznala Zlatana 2002. godine, a kako je sama rekla, nije joj bio nimalo ugodan oku kada su se upoznali. Također, njihovo upoznavanje prošlo je u znaku svađe na parkiralištu, a Helena je istaknula kako je jedino tada na njemu vidjela - njegov nos.

- Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban nogometaš da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes. Vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala sam se na njega. Mislim da mu se to svidjelo - rekla je 2010. Helena u intervjuu za Elle.

Foto: Profimedia

Par zajedno ima dvojicu sinova, a dugo se pričalo kako je Helena partneru prešla preko brojnih prevara kako bi zadržala obitelj na okupu, iako one nikada nisu službeno dokazane. Jedna od žena s kojom su povezivali nogometaša bila je fatalna talijanska voditeljica Diletta Leotta (31), iako je ona više puta naglasila kako nikada ne bi bila s oženjenim muškarcem.

Helena nije tipična žena nogometaša, jer se ne eksponira, nema profile na društvenim mrežama, te se ne hvali javno luksuznim životom, no mnogi ističu kako on ne bi bio tu gdje je danas da nije bilo nje. Helena je jako posvećena poslu, a jednom je prilikom otkrila zašto s nikada nije htjela udati.

Foto: DPA/Pixsell

- Mislim da mi se Zlatan sviđa zato što mu se mogu suprotstaviti. Imam važno porijeklo i karijeru sam izgradila uz puno odricanja. Brak bi mogao poremetiti osjećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju kao suprugu nogometaša. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko sam naporno učila, radila i borila se u životu - zaključila je.

Najčitaniji članci