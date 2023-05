Ida Prester: Bore na ženama su nepristojne, a na muškarcima lijepe. Curice se boje starenja!

Znaš ono kad te pitaju koliko imaš godina pa kažu žene to se dame ne pita, zašto se ne pita? Zašto je to neka sramota reći, nije starenje sramota, starenje je privilegija ako uspiješ ju doživjeti. Vidim te klinke već s dvadeset godina su u paranoji kako će one izgledati. Te bore, to je nešto grozno, toga se treba sramiti, rekla je Ida Prester (44) za InMagazin.

Upravo o tome se radi u njezinoj pjesmi - 70. Paranoja od godina, kaže, najviše je prisutna kod žena, a smatra kako su bore simpatične samo kod muškaraca.

- Jeste možda vidjeli veliki plakat Urbana za koncert? Jedna divna fotografija zrelog muškarca sa svim borama i stvarno se vidi da to nije neki klinac, zamislite kad ste zadnji put vidjeli takvu fotografiju žene s borama bilo koje dobi. Jer bore su na ženi nepristojne, na Urbanu su prelijepe - objasnila je Ida.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Ida je otkrila i da nema ništa protiv estetskih zahvata.

- Nikad nije dovoljno dobro i da se cijeli operiraš i zategneš reći će što si se unakazila, ako ostaneš prirodan vidi odvratno bore, zapustila se, ali ne ljudi, starenje je divno u svim oblicima. Ja nisam protiv tretmana, ja sam protiv nesreće i vječnog nezadovoljstva - priča Ida.

Sa suprugom Ivanom u braku je deset godina, a za što sretniji brak u njihovom su slučaju ključna zajednička putovanja.

- Ja bih tu bila malo ljenija oko toga jer sam ja nekako više oko djece u brizi, ali on je tu u pravu, jednom mjesečno mi moramo otići negdje kao par - priznala je Ida.