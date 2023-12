Ida Prester: Braniteljske udruge bi za nasilnike iz njihovog reda trebale tražiti veće kazne...

Hrvatska drži neslavno treće mjesto po broju ubojstava žena u Europskoj uniji. Kako se protiv takvih trendova boriti, koja je važnost edukacije, gdje su potencijalna rješenja te u čemu se očituje važnost aktivizma, objasnila je aktivistica i pjevačica Ida Prester u emisiji 'Nedjeljom u 2'.

Kampanja 'Štit'

Pjevačica je objasnila što ju je motiviralo da pokrene kampanju "Štit".

- Stvari se dogode slučajno. To nije trebala biti kampanja. To je bila samo pjesma. Dogodilo se užasno ubojstvo u Gradačcu koje je imalo dodatnu strašnu komponentu, prenošeno je uživo na Instagramu. Neki su čak lajkali i navijali za ubojicu. Meni je to bilo strašno.

Otkrila je da je dobila brojne poruke žena koje nisu znale gdje krenuti

- Dobila sam stotine poruka žena koje ne znaju gdje krenuti. Koje žive sa strahom i boli, i meni se obraćaju kao nepoznatoj osobi za koju vide da je senzibilizirana za tu temu. Našla sam se u situaciji da pronađemo partnere ta to bude neka veća stvar. Nije to samo hrvatska, srpska ili bosanska priča. Grozna je situacija u sve tri zemlje, poručila je.

Kampanja 'Seksizam naš svagdašnji'

Prester se osvrnula i na kampanju "Seksizam naš svagdašnji" u kojoj se pozabavila seksističkim komentarima na profilima žena na društvenim mrežama.



- To su grozne stvari. U prvih 15 minuta, kada sam išla istraživati komentare na profilu Klare Buntić, koju sam popratila, instinktivno znaš da su ljudi u stanju napisati svašta. Ona (Klara) je mlada majka iz Ljubuškog koja je izašla u javnost na vrijeme i dobila medijsku zaštitu jer policija ni sudstvo nisu htjeli pomoći. Ona je napravila audiosnimku svog muža kako je tuče i ja sam samo gledala komentare na to, to je strašno, upozorila je.



Ustvrdila je kako je glavni problem u nevjerovanju žrtvi koje je popraćeno ponižavanjem.

'Ublažavanje kazne jer je netko branitelj'

Kada se radi o kaznama za počinitelje nasilja, Prester je upozorila na loše provođenje postojećih zakona.



- Iz onog svega što ja znam je problem u provedbi. Isklizne se, ublažavanje kazne jer je netko bio branitelj. Braniteljske udruge bi trebale reći da bi još gora trebala biti kazna i distancirati se od njih. Jedan put je taj zakonodavni, ali svakako je početak i temelj svega obrazovanje. Meni je grozno da mi još uvijek nemamo ni građanski, ni spolni, ni zdravstveni odgoj, rekla je.