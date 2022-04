Ida Prester o 'običnom' životu: Vozim Corsu staru 15 godina i živim u podstanarskom stanu

Pjevačicu Idu Prester (43) gledatelji ovih dana gledaju kao 'detektivku' u novom showu 'Masked Singer', a otkrila je kako u životu ona ne nosi 'masku'.

- Vozim Corsu staru 15 godina i živim kao podstanar. Ne mogu se praviti da imam penthouse kada nemam niti vlastitu garsonijeru. Još na samom početku, a sada se taj potez pokazao i pametnim, sebe sam prezentirala kao nepretencioznu osobu koja nije ni prelijepa, niti prebogata, niti premoderna jer doista nisam takva - objasnila je iskreno za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To što nikada ne nosim masku koštalo me u mladosti jer sam tada svašta 'blebetala', a voljela bih da me netko upozorio da ne pričam pred kamerama baš svašta - rekla je, pa dodala da su ju pametnije kolegice naučile kako i što da govori pred kamerama i na društvenim mrežama.

Kako kaže, već godinama balansira između dva posla, no svoj je život sama dizajnirala i na njemu je zahvalna.

- Ja sam prije svega novinarka i volim pričanje priče. Nisam voditeljica zato što sebe volim vidjeti na ekranu već zato što ljudima volim pružiti neki dobar sadržaj. To radim i kroz društvene mreže, a već godinu dana pripremamo i jedan videoprojekt u kojem želim pozornost s mene prebaciti na neke druge zanimljive ljude. Ono u čemu sam najbolja je to što kroz pjesme ili društvene mreže inspiriram ljude. I to je nešto što ću raditi do kraja života.

Pjevačica i voditeljica smatra da se ljudi s njom mogu poistovjetiti, pa s njom na neki način osjećaju bliskost.

- U mom poslu nikada nije bilo bitno jesi li zgodan ili bogat. Glazba koju prezentiram nije glazba za bogataše niti imam takvu publiku. Moja publika je urbana srednja klasa - zaključila je.

Najčitaniji članci