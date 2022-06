Ida Prester posjetila Banja Luku nakon 20 godina: 'Ako vidite mog prijatelja, pozdravite ga'

Banja Luka. Lagana šetnjica, ne da mi se još u hotel. Noge me same nose na jedno mjesto gdje nisam bila 20 dugih godina. Trebalo mi je da se sjetim ulice. Svake subote nakon Briljantina bi vozila do Banja Luke i provela vikend u zgradi pored ovih papigica. I tako par godina, započela je objavu na društvenim mrežama voditeljica i pjevačica Ida Prester. Prisjetila se i prijatelja koje je tada upoznala.

- Jeli smo Sibinu pitu s jogurtom, smijali se Zlajinim anegdotama s posla, planirali odvest Rujku napokon na more. Jedan skroz daaavni život. Drage moje Rujke vise nema, nismo je odveli na vrijeme. a s Zlajkom sam izgubila kontakt, vidim da nema ni jednu društvenu mrežu. Ako ga znate, pozdravite ga. Puno uspomena je ostalo u ulici Braće Pantića - zaključila je.

Ida nam je nedavno u intervjuu otkrila kako je čeka radno ljeto. Naime, nakon što su se mjere zbog pandemije smirile, čekaju je nastupi.

- Ovo ljeto imamo predivne ugovorene svirke, od Pule s Denis & Denis, Opatije, Zagreba, Novog Sada, Beograda.. Svaki vikend je druga lokacija, taman da i djecu povedem na izlete. Jako se veselim! - ispričala nam je.

U koroni nije mirovala, snimila je pjesme "Sad", "Sutra", "Ljetna ljubav", "Luda".

Mislim da mi je ova faza solo pjesama najprihvaćenija od publike. Lollobrigida je uvijek bila malo prealternativna i predistorzirana za širu publiku. Ove pjesme sam komponirala sama, noću sa slušalicama kad svi zaspu.To su jako intimne pjesme. Puno mene je unutra, puno mojih strahova, paranoja, fantazija... Onaj dio koji se ne nalazi na mom Instagramu kad gledaš one slatke šarene slikice. Uskoro izlazi cijeli taj album, nadam se da ćemo se uloviti na nekom koncertu i pjevati zajedno - rekla nam je.

