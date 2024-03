Ida Prester za 24sata: 'Muž i ja smo u odličnim odnosima, samo smo u jednom pogledu različiti'

Cijeli život je kao kratki bljesak. Čini mi se kao da sam jučer šivala prve kostime od vreća za smeće i lijepila ih izolir-trakom. I onda skužim da je prošlo 20 godina! Odrasla sam. Ušla u srednje godine, plaćam kredite i račune. Podižem već i svoje mladunce, a u duši sam još djevojčica u šarenim štramplicama, govori nam pjevačica i voditeljica Ida Prester.

U petak s bendom Lollobrigida priprema slavljenički tulum u zagrebačkoj Tvornici kulture. Slavi 20 godina karijere, promociju prvog samostalnog albuma 'Sad' i svoj 45. rođendan.

'Koncert režira Jovanka Broztitunka'

- Bit će to pravo rođendansko slavlje. Bend se usvirao, kostimi su sašiveni, Vjing i pozornica se rade. Moji najdraži ljudi će biti tamo. Pridružit će nam se i Marina Perazić, Josipa iz benda Marisol i gosti iznenađenja. Svirat ćemo sve pjesme s mog solo albuma, ali i starije pjesme koje su nam obilježile zadnjih 20 godina Lollobrigide. Koncert režira Filip Renić (Jovanka Broztitutka), poznat po suradnji s Letom 3 i brojnim drugim izvođačima. Mislim da ćemo napraviti spektakl! - najavljuje nam Ida.

Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Njezin prvi solo album nastajao je tijekom pandemije korona virusa.

- Pisanje pjesama u spavaćoj sobi kad svi zaspe bila mi je spasonosna terapija. 'Kvar', 'Dodir', 'Sad', 'Ljetna ljubav', '70', kampanja protiv nasilja 'Štit' i druge pjesme predstavljaju moj audio dnevnik zadnjih par godina - ističe.

Prve pjesme nastale u spavaćoj sobi

U spavaćoj sobi nastale su i Idine prve pjesme. 'Pržila' ih je na CD i dijelila prijateljima. Bez ideje da to ikad izvodi uživo.

- Demo snimke proširile su se gradom pa su me počeli zvati na nastupe. Ustrtarila sam se. Pozvala sam prijateljicu da pjeva sa mnom, da nisam sama na pozornici. Sve kostime smo izrađivale same, kao i kompletnu glazbenu produkciju. Sve je nastajalo kod mene doma. Imali smo i VJ set i to na grafoskopu, a VJ je bio moj tata Mladen - govori Ida.

Foto: Instagram

U pjesmama je opisivala ljubavne avanture, prekide, izlaske, sve što joj se zbivalo u životu.

- Pamtim trenutak u kojem sam dobila prvu fotku cure koja je istetovirala naše stihove. Nisam mogla vjerovati. Baš me dirnulo. Najradije bih zaboravila kad sam na koncertu udarila mikrofonom u zub i okrhnula četvrtinu - kaže pjevačica i voditeljica.

'Sutra' joj je najdraža pjesma iz njezina stvaralaštva.

- Mislim da je ostavila najviše traga i najviše ljudi dotaknula - ističe.

Foto: Instagram

Tajna braka - kompromis i emotivno investiranje

S Beograđaninom Ivanom Peševskim proslavila je prošle godine desetu godišnjicu braka. Kao svaki par, imaju puno sličnosti, ali i različitosti. Ida sve gleda kroz ružičaste naočale, a suprug je puno realniji, kaže.

- Poanta svakog odnosa je da potenciramo sličnosti a ne razlike. Teško je. U braku treba puno kompromisa i emotivnog investiranja. Živimo dan po dan, volimo se i podržavamo - ističe.

Foto: Slaven Branislav Babić/PIXSELL

Često je bez šminke. Voli je, kao i modu, ali ne voli pritisak.

- Ne mora žena uvijek biti savršeno dotjerana. Dajte nam malo slobode i opuštenosti. Mi nismo samo vanjština niti nas izgled definira. Imamo pravo izaći samo obučene i umivene, baš kao i naši muški kolege koje nitko nikad ne pita za to - zaključuje.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL