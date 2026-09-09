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DUGOOČEKIVANI KONCERT

IDEM u subotu osvaja Šalatu!

Piše 24sata,
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IDEM u subotu osvaja Šalatu!
Zagreb: IDEM nastupio u Areni Zagreb prije Buč Kesidija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Publika na Šalati imat će priliku uz IDEM Gang proći kroz hitove kao što su „Žujice“, „ŠtetaŠtetaŠteta“, „Potopi ovaj brod“, „Raspadam“, „Slušat pank“, „Par put godišnje“, „Uvijek super“...

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IDEM sa svojim bendom u subotu 12. rujna stiže na zagrebački stadion Šalata. Poznata je satnica koncerta i ostale informacije.

Za subotu, 12. rujna u Zagrebu i okolici najavljeno je sunčano i toplo vrijeme s temperaturama do 23 stupnja. Vrata stadiona Šalata otvorit će se već u 18:00, a prvi izvođač, grupa Burnt Tapes, počinje u 18:45. Mašinko su na rasporedu u 19:45, dok će IDEM na pozornicu stupiti u 20:45.

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Set lista koja će sadržavati preko 35 pjesama u 2 sata će iznijeti kompletan „POYY“ i „CIAO“ materijal, kao i prvi singl s trećeg album „PONEKAD PONEKAD PONEKAD!!!“ te brojne suradnje kojih je IDEM skupio proteklih sezona. Publika na Šalati imat će priliku uz IDEM Gang proći kroz hitove kao što su „Žujice“, „ŠtetaŠtetaŠteta“, „Potopi ovaj brod“, „Raspadam“, „Slušat pank“, „Par put godišnje“, „Uvijek super“ i mnoge druge koje su u manje od tri i pol godine od objave prvog singa IDEMa dovele do stadionskog koncerta.

Za Šalatu je dakako pripremljen i poseban merch – nova linija majica, doštampani vinili „POYY“ i „CIAO“ kao i limitirana edicija 7'' picture disca duplog singla „Lijepo i ružno“ /„Himne nepripadanja“ realiziranog s Mašinkom. Dan prije Zagreba IDEM će nastipiti na SHIPi u Šibeniku.

Ulaznice za koncert na Šalati u prodaji su po cijeni od 23 eura u sustavu Entrio te u Dirty Old Shopu.

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