IDEM uoči Šalate: 'Morao sam dati otkaz, više se nisam mogao praviti da mi je glazba hobi'

Od prvih pjesama snimljenih u vlastitoj režiji do jednog od najvećih samostalnih koncerata u dosadašnjoj karijeri, Antunu Aleksi, publici poznatijem kao IDEM, trebalo je tek nekoliko godina. Zagrebački glazbenik, kojeg je publika prije samostalnog projekta upoznala kroz bendove Porto Morto i Trophy Jump te kolektiv JeboTon, svojim je iskrenim, duhovitim i često brutalno svakodnevnim stihovima brzo pronašao put do publike. Uoči velikoga koncerta na Šalati i ekskluzivnog nastupa na festivalu SHIP u Šibeniku, IDEM je u intervjuu za 24sata ispričao detalje albuma, suradnji, ali i brojne druge zanimljivosti. Od njegova prvog singla "ŠtetaŠtetaŠteta" do danas prošlo je tek nešto više od tri godine, a komentirao je kako iz današnje perspektive gleda na taj put.

- Već mi je očekivanja premašila hrpa vrlo iskrenih pozitivnih komentara raznih ljudi koje znam i ne znam kad sam vikend nakon izbacivanja prve pjesme "ŠtetaŠtetaŠteta" ušao u Krivi put u Zagrebu. Tu sam osjetio potencijal, a svaki idući feedback je bio samo sve čvršća potvrda da se nešto zakotrljalo. Mislim da je konačno kulminiralo rasprodanim promocijama albuma u Vintageu i Močvari što je bilo daleko iznad svih mojih očekivanja za taj projekt u tom trenutku - iskren je glazbenik. Prije projekta IDEM, Aleksa je prošao dosta različitih glazbenih života – od Lobotomije i JeboTona do Trophy Jumpa i Porto Morta.

- Sve od navedenog je ostavilo velik utisak na moj današnji rad. S Lobotomijom je sve krenulo i tu sam razvio ljubav prema stvaranju i izvođenju glazbe. JeboTon Ansambl mi je kroz ulične svirke totalno razbio svu nelagodu oko nastupanja uživo te mi je ujedno bio i najbolja škola kompromisa i kolektivnog djelovanja. Porto Morto mi neprestano pomiče granice i širi glazbene horizonte. Trophy Jump je pak ovdje možda najbitnija stavka jer je to moja najveća glazbena ljubav i autorski ponos. Kroz taj bend sam shvatio da je punk rock moj kanal za izražavanje i da će turneje biti neizostavan dio mog života - ispričao nam je. Zanimljiva je priča da je ime IDEM zapravo nastalo još u srednjoj školi, kada je zbog uzbuđenja oko koncerta NOFX-a na Facebooku promijenio ime u Antun Idem.

Zagreb: Bend IDEM gang koncertom na Cvjetnom otvorio novi program 5 do 12 od Novog prostora kulture | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- Da sam tad išao pogađat gdje ću biti u tamo nekoj 2026. godini mislim da bi fulao za kilometar - rekao je. Sam je govorio kako nije očekivao da će ljudi izvan njegova kruga ljudi toliko prepoznati jezik, sleng i situacije iz pjesama IDEM-a.

- Puno se ljudi izgleda poistovjećuje s temama koje obrađujem, ali mislim da je možda glavni faktor ipak ovo posljednje. I ne mislim tu na jezik u vidu slenga već više na direktnost i iskrenost u izrazu. Jako malo autora na ovim prostorima radi tako neposrednu glazbu. IDEM je dijelom i nastao iz te potrebe da se ta rupa na sceni ispuni - komentirao je. S prvim albumom "poyy" stigli su Porin za novog izvođača, Rock&Off nagrade i veliko priznanje kritike, a uspjeh se nastavio i s "CIAO". Komentirao je koliko mu nagrade zapravo znače te postoji li opasnost da nakon toliko priznanja počne razmišljati o očekivanjima drugih, umjesto o onome zbog čega je uopće pokrenuo IDEM.

- Čim se neka očekivanja pojave neizbježno dolazi i taj osjećaj da ih treba zadovoljit ili opravdat, ali vjerojatno ovisi o osobi u kojoj mjeri će ju to pogodit. Meni to varira ovisno o danu i na razne praktične načine pokušavam doskočiti tim anksioznostima. Svakako se aktivno se trudim oko toga da mi to ne utječe na autorstvo - istaknuo je glazbenik. Dodao je kako smatra da se nikada neće u potpunosti moći naviknuti na to koliko ljudima može biti stalo do nečega što je stvorio. Šalata 12. rujna će biti njegov najveći samostalni koncert dosad. Kaže kako je uzbuđenje pred nastup postojano, ali je mislio kako će u ovom trenutku biti puno nervozniji nego što jest.

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- Nismo bend od velikih mistika i iznenađenja. Na svakom nastupu dajemo apsolutno sve od sebe. Glavna razlika između ovog i drugih koncerata je to što za Šalatu kroz tisuću proba pažljivo kuriramo set listu kako bi nastup bio protočan i dinamičan s brojnim emocionalnim amplitudama. To nismo radili od bendovskog debija u Tvornici i Boogaloou, a sada imamo luksuz primijeniti istu tehniku s više materijala i utakmica u nogama - naglasio je. Dan prije Šalate radi gotovo potpunu suprotnost. Na SHIP festivalu u Šibeniku svira "Potopi ovaj brod", koncert na brodu za samo stotinjak ljudi.

- Nastup na brodu je dio naše bucket liste neobičnih nastupa za 2026. godinu. Naravno da je cijela kombinacija suluda. Sulude stvari su najbolje - kaže Antun. Koncert na brodu bio je na bendovskoj "Bucket List (Gigs) 2026", a na listi su završile i neke prilično neobične ideje za nastupe. Otkrio je što bi napravio kada bi dobio neograničeni budžet za još jedan "suludi" projekt.

- Uložio bih u vremeplov da sviramo na zatvaranju Čvenka - istaknuo je IDEM. Osvrnuo se i na bend s kojim svira.

- Iako sam u trenutnoj konstelaciji benda ja i dalje glavni i odgovorni autor i nositelj projekta i dalje ovo definitivno doživljavam kao novo poglavlje, pogotovo naš zajednički odlazak u studio. Bend je sastavljen od veoma dragih ljudi koji su uz to i apsolutni majstori u bacanju začina na postojeće ideje tako da uz njihov doprinos sve samo poprima jednu dodatnu dimenziju. Svi imamo hrpu prijašnjeg timskog glazbenog iskustva i ja još k tome znam bolje nego ikad što želim od sebe i drugih te gdje su mi granice - zaključio je. U posljednje vrijeme dosta surađuje s kolegama. Objavio je "Proljeće" s Edom Maajkom, "Popis stvari" s Ki Klopom, singlove "Lijepo i ružno" te "Himne nepripadanja" s Mašinkom, ranije je radio s Tidal Pullom, a najavio je i još nekoliko suradnji.

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- Svaka suradnja je drugačija. Ja sam se u to zadnjih mjeseci malo intenzivnije bacio isključivo zato što sam dobio nekoliko upita za suradnje u kratkom vremenskom rokom. Inače sam taj vid stvaralaštva zamišljao u malo drugačijem kontekstu, ali svakako mi je došlo kao super iskustvo te sam u procesu upoznao ili bolje upoznao neke jako drage ljude. Volio bih jednom možda probat ostvari suradnju s Katanecom ili Valentinotom, ali otom potom - kaže glazbenik.

Antun Aleksa je inače diplomirao računarstvo na FER-u, radio u IT-ju, a onda dao otkaz i potpuno se posvetio glazbi, što je kasnije nazvao jednom od najboljih odluka u životu.

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- Morao sam donijeti tu odluku inače bih izludio. Već toliko dugo živim za glazbu u svakom aspektu, da nije više imalo smisla praviti se da mi je to neka vrsta hobija. Osjetio sam da je to taj trenutak i ako ga sada ne zgrabim, neću nikada - komentirao je. Za kraj je komentirao što se na Šalati mora dogoditi da sutradan može reći "„Da, upravo je ovako trebalo izgledati" te koji mu je sljedeći san.

- Mora se dogoditi to da sam se barem nekoliko puta naježio, nasmijao, raznježio te da je barem nešto pošlo po krivu. Nakon Šalate neko vrijeme ne želim živjeti u iščekivanju ovako velikog nastupa. Jedini idući san je onaj u krevetu - kazao je na kraju.