Igor Djuga zabavio svoje goste škakljivim pitanjima u igri, a poklonom je rasplakao Alex...

Kopiranje linka Za ostavljeno srce u kuhinji Igor je osvojio 18 ribica i tako podijelio drugo mjesto s Kristijanom. Alex je s jednom ribicom više i dalje u vodstvu, ako joj račune ne pomrsi Zvončica koja kuha po jedinom preostalom receptu – Kristijanovom, jer je Igoru pošlo za rukom izvući kuvertu sa svojim receptima, baš kako je i priželjkivao. Kao predjelo je servirao salatu od cikle i kozjeg sira, za glavno jelo ragu s rimskim njokima te za desert pitu od jabuka i lješnjaka. Foto: Nova TV Poseban trenutak večeri obilježio je buket cvijeća koji je Igor pripremio za Alex te joj tako izmamio suze. - Pisalo je u poruci što on misli o meni kao o humanitarki. To je mene jako ganulo jer ja sebe uopće tako ne doživljavam i onda kad me ljudi tako pohvale ne znam se s tim nositi očigledno - opisala je ganuta Alex. Foto: Nova TV Pobrinuo se domaćin da ne manjka ni zabave pa je za goste smislio škakljiva pitanja koja počinju s 'Nikad nisam...'. - Zajedničke igre za vrijeme večere su uvijek interesantne zato što otkrivaš neke stvari o sebi koje možda nikad ne bi rekao ovako otvoreno - istaknula je Zvončica, dok je Vjekoslava dodala: 'Pitanja su mu bila baš ono najskuplja'. Foto: Nova TV Raznolika i intimna pitanja opustila su i zabavila ekipu za kraj večeri, što potvrđuju zadovoljni gosti i njihovih 18 ribica. - Igor je večeras briljirao, bio je odličan domaćin, prekrasna je bila dekoracija, animacija odlična i svi smo se super zabavili - zaključila je Zvončica, koja ulogu domaćice preuzima u sljedećoj epizodi te zaključuje ovaj tjedan. Tko će odnijeti pobjedu tjedna, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Ribe na torti'.