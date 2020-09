Igor Kojić se javio iz Hrvatske, ali Sevka mu ne pravi društvo

<p><strong>Igor Kojić </strong>(33) objavio je fotografiju na Instagramu te potvrdio kako se trenutačno nalazi u Hrvatskoj. No, ono što je mnogim pratiteljima privuklo pažnju je da <strong>Severina </strong>(48) nije s njim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina je imala korona virus</strong></p><p>Srpski mediji već nekoliko mjeseci pišu su o bračnim problemima između supružnika, no oni se još nisu oglasili povodom toga. Sad je, pak, Igor otkrio s kim provodi vrijeme dok je Severina u Zagrebu.</p><p>Fotografija koju je podijelio s pratiteljima nastala je u Skradinu, a s njim pozira sestrična <strong>Katja</strong>.</p><p>- Sestra je poklon srcu - napisao je Kojić. </p><p>Kojić je prvo boravio u Srbiji, dok je Severina ljetovala u Dalmaciji, zatim je prije Skradina posjetio Mostar. </p><p>Početkom prošlog tjedna Severina se susrela s bivšim partnerom<strong> Milanom Popovićem</strong> (54) na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Milan je podnio privatnu tužbu za klevetu protiv bivšeg Severininog odvjetnika <strong>Darija Budimira</strong> i nje same. Severina je prije početka ročišta opisivala kako joj je bilo u samoizolaciji nakon što joj je test na korona virus bio pozitivan. </p><p>- Sad se osjećam dobro - rekla je Splićanka. </p>