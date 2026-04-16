Igor Šeregi je otkrio detalje nastavka 'Svadbe' i najavio kada bismo je mogli gledati

Igor Šeregi je otkrio detalje nastavka 'Svadbe' i najavio kada bismo je mogli gledati
Prvi je to film koji je, u gotovo 30 godina, u našim kinima nadmašio čak i gledanost Titanica. U prva tri mjeseca 2026. godine prodano je ukupno više od milijun i pol ulaznica

Admiral

O filmu Svadba i dalje se ne prestaje pričati, a postao je i najgledaniji film u povijesti Hrvatske. U prva tri mjeseca 2026. godine prodano je ukupno više od milijun i pol ulaznica.

Prvi je to film koji je, u gotovo 30 godina, u našim kinima nadmašio čak i gledanost Titanica. Redatelj Igor Šeregi (42) kaže da ni oni najpozitivniji nisu vidjeli takav ishod.

- Nadali smo se da ćemo preć 100 tisuća gledatelja, što nitko nije prešao u zadnjih 13 godina, a baš da ćemo doć u Hrvatskoj do 800 tisuća, odnosno 2 i pol milijuna u globalnoj distribuciji, mislim da se čak ni oni najpozitivniji od nas nisu nadali - rekao je za RTL Direkt.

Svadba će dobiti i svoj nastavak. Scenarij je već raspisan, a premijera se planira za početak 2028. godine.

- Imat ćemo tu malu bebu, koja je produkt te ljubavi Nebojše i Ane. I vidjet ćemo kako reagiraju na njega u Srbiji i Hrvatskoj. I naravno zbog raznih kriminalnih zavrzlama, naše hrvatske obitelji, dobar dio radnje bit će u BiH. Jer kao što smo svjedoci našeg vremena, svatko tko ima bilo kakve veće probleme zakonske u Hrvatskoj, preseli se u Bosnu i Hercegovinu - kaže Šeregi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

