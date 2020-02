Igrali se skrivača: Bivši članovi Colonije nisu se ni pogledali...

Prvi put na Dori našli su se i Indira Levak (46) i Boris Đurđević (46), bivši tandem koji je žario hrvatskom scenom sve do razlaza 2017. Indira je bila vesela i na konferenciji za medije se smijala i pričala. Boris je na drugoj strani dvorane sjedio s Ivanom Lovrić (28), Indirinom nasljednicom u bendu. Bivši članovi Colonije nisu se ni pogledali. Na upit je li pozdravio Indiru, Boris je rekao: “Ja pozdravljam sve i svi pozdravljaju mene”.

Zdenka Kovačiček (76), veteranka na Dori, saznala je redoslijed nastupa, s kojim nije bila baš presretna.

- Da, žao mi je da su me stavili kao četvrtu. Ima nešto u tom redoslijedu, zna se kad pjevaju zvijezde - rekla nam je Zdenka. Slaganje redoslijeda tko će kad nastupiti je, dodaje Zdenka, stvar organizatora. Naša rock diva nastupit će odmah iza Elis Lovrić, Bojana Jambrošića i Edija Abazija. Ali kako je rekla Zdenka, ipak se ne zamara time jer ističe da je Branimir Mihaljević (44) pobijedio 2010. s pjesmom “Lako je sve”, a bio je prvi.

– Jako bih voljela na Eurosong, svatko tko dođe na Doru ima tu nadu. I svatko ima dobru pjesmu. Naša je poruka o ljubavi. U vrijeme grozne situacije u svijetu, mi šaljemo moćnu poruku - ‘Love, love, love’. To je gospel - kaže Zdenka.

Ovogodišnja Dora u drugi je plan stavila starije pjevače. I mlađi kolege smatraju da je Kovačiček trebala biti ili prva ili zadnja po redu. Uz nju, zanemaren je i Miro Ungar (82). Ovaj vrsni interpretator Ive Robića na koncertu “Samo jednom se ljubi - sjećanja na Ivu Robića” nije stao na pozornicu. Iako je na njegovu stalnom repertoaru i dalje evergreeen iz 1966. “Strangers in the night”.

– Jako poštujem Gorana Karana, vrsni je izvođač. Ali nije mi jasno zašto taj evergreen nisam ja pjevao. Tu pjesmu sam izvodio 30 godina, na terasi hotela Kvarner. To je bio standard u repertoaru – govori Ungar. On pjeva u cabaretu Contesa. Među ostalim, i Robićeve pjesme.

– Zašto su me pozvali? Da me slikaju? I ja se čudim. Puno ljudi me je pitalo, slalo mi poruke kako to da nisam pjevao. Ne znam im odgovoriti – rekao je Ungar.

Na presici uoči Dore, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, došli su i svi voditelji: Mirko Fodor (57), Duško Ćurlić (52), Zlata Muck Sušec (35) i Doris Pinčić Rogoznica (31). Drugu godinu zaredom od povratka Dore u Opatiju natjecanje će se održati u Sportskoj dvorani “Marino Cvetković”.

Na pozornici se, osim 16 natjecatelja, trebala naći i izraelska pjevačica Netta, pobjednica Eurosonga 2018., ali je nastup zbog viroze otkazala. Međutim, izgleda kako je sve bila laž, jer je ovih dana bila u Madridu, gdje se družila s obožavateljima, ali i gostovala u emisiji “Afterwork”, i to uživo.

