Ima 14 i pjeva arije: 'Martina i ja smo slični. Volimo iskrenost'

Martina i ja smo isti karakteri i ne volimo pjesme koje pobuđuju niske strast. Iskreni smo, direktni i ozbiljni i nije nas strah ničeg reći, rekao nam je 14-godišnji Martin Kosovec iz Svetoga Ivana Zeline. Ovaj mladi pjevač oduševio je žiri Supertalenta kad je izveo pjesmu Olivera Dragojevića 'Nokturno', a Martina Tomčić (44) posebno se iznenadila na Martinovoj hrabrosti s obzirom na njegove godine.

Foto: nova tv

- Malo me nervira što današnja glazba ima strašne pouke, samo se priča o drogi, alkoholu, brzim autima, lovi, svatko ima svoj ukus, ali kako bi se reklo, ovo je bezukusno - izjavio je Martin koji nikada prije nije pohađao satove pjevanja. Unatoč tome što je dobio četiri 'da' te prošao u nastavak natjecanja, najveću borbu za vrijeme izvedbe vodio je s mutacijom glasnica.

- Smeta mi mutacija zato što nemam više moć i kontrolu nad glasom kakvu sam imao. Nemam više onaj visoki čisti ton i imam vrlo malen raspon i opseg glasa zbog čega sam ograničen na određene pjesme - otkrio nam je Martin koji Oliverovu pjesmu 'Nokturno' ne smatra prezahtjevnom.

- I prije nego što sam počeo mutirati izvodio sam teže pjesme poput "Nessun Dorma" i "Con Te Partiro" tako da nitko nije posumnjao da će mi Oliverova pjesma biti preteška - dodao je, a Martina mu je poručila kako je jedan sjajni mladi pjevač i interpret s dobrom vokalnom tehnikom. S njom se složio i ostatak žirija - Davor Bilman (44), Maja Šuput (40) i Janko Popović Volarić (44).

Foto: nova tv

- Nikog me nije bilo strah. Svi su mi bili simpatični, a s Martinom se najviše mogu poistovjetiti - rekao nam je Martin koji planira uskoro krenuti na satove pjevanja, a jednog bi dana volio snimiti s Radojkom Šverko (71). S obzirom na to da je do sad pozvan da pjeva u Hrvatskom narodnom kazalištu sa solistima te na internacionalnom Blues festivalu u Memphisu u SAD-u, njegove prijatelje iz škole više ni ne iznenađuje uspjeh prijatelja.

- Nisam se previše hvalio sa prolaskom u showu. Rekao sam najbližim prijateljima. Svi reagiraju super, ali ne skaču na noge jer sam već bio na sličnim natjecanjima - dodaje Martin koji smatra kako ga dobar glas neće učiniti popularnim kod djevojaka.

- Današnje cure ne zanima pjevanje, pogotovo ne moj stil, njih zanima sport, plava kosa i nabildani mišići - zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: