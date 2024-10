Ima 75, a kažu da konkurencije nema: Promijenila je ime, a lik iz 'Aliena' upisao ju je u povijest

Rad u filmskoj industriji me tjera da ostanem u formi. Izdržljivost je vjerojatno jedna od najvažnijih stvari koju trebate imati, rekla je svojedobno američka glumica Sigourney Weaver o svojoj izvanrednoj liniji, koju održava i u sedamdesetima. Danas je napunila 75 godina, a glumica je oduvijek privlačila pažnju svojim prirodnim izgledom. No, osim svog izgleda, glumica je sinonim za znanstveno fantastične filmove.

Foto: Imdb

Glumičino puno ime je Susan Alexandra Weaver, a s 14 godina počela je koristiti ime Sigourney. Inspiraciju za ime je pronašla u sporednom liku u romanu 'Veliki Gatsby'. Tijekom školovanja je vrlo rano izrazila interes za nastupima pa je u školi pjevala obrade pjesama te glumila u školskim priredbama. Navodno je do 11. godine dosegnula 179 centimetara i to je jako utjecalo na njezino samopouzdanje.

- Osjećala sam se poput golemog pauka - govorila je svojedobno, prenosi Parade.

- Nikada nisam imala toliko samopouzdanja da bih ikada pomislila da bih mogla glumiti - dodala je.

Upisom na Stanford počela je intenzivnije raditi na svojim glumačkim vještinama. Nastupala je s grupom 'The Company' u Palo Altu gdje su izvodili Shakespeareove drame. Diplomirala je 1972. engleski jezik na Stanfordu pa zatim upisala dramsku školu na Yaleu gdje je diplomirala 1974. godine.

Foto: Imdb

Prije svog proboja na ekranu, pojavila se samo u reklamama i nekoliko manjih televizijskih i filmskih uloga. No, njezina izvedba snažne Ripley u megahitu 'Alien' iz 1979. katapultirala je glumicu u orbitu slave i donijela joj mnoštvo uloga u drugim filmskim hitovima pa je tako ostvarila uloge u 'The Year of Living Dangerously' iz 1982. s Melom Gibsonom i vrlo popularnu komediju 'Ghost Busters' iz 1984. godine.

Svoju ulogu Ripley iz 'Aliena' reprizirala je u nastavku iz 1986. godine, nakon što je za 'Alien' iz 1979. dobila nominaciju za Oscara. Njezin lik smatra se jednim od najznačajnijih ženskih protagonista u povijesti kinematografije.

Dvije godine kasnije dobila je još dvije nominacije za Oscara - za najbolju glumicu za svoju ulogu u 'Gorilama u magli' i za najbolju sporednu glumicu za portret Katherine Parker u 'Zaposlenoj djevojci', a oba filma objavljena su 1988. godine. Time je postala prva glumica koja je u istoj godini dobila dvije glumačke nagrade i dvije nominacije za Oscara za dva filma.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Ulogu u 'Alienu' ponovila je 1992. i 1997. godine, a s James Cameronom je surađivala na blockbusteru 'Avatar' iz 2009. i nastavkom iz 2022. godine.

Ove godine primila je i posebnu nagradu za životno djelo.

- Uistinu sam počašćena primiti Zlatnog lava za životno djelo od La Biennale di Venezia. Dobiti ovu nagradu privilegija je koju dijelim sa svim filmašima i suradnicima s kojima sam radila tijekom godina. S ponosom prihvaćam ovu nagradu u čast svima koji su pomogli da ovi filmovi ožive, izjavila je Weaver na otvaranju 81. Venecijanskog filmskog festivala. Direktor festivala Alberto Barbera dodao je kako Sigourney nema veliku konkurenciju na sceni.

Foto: PROFIMEDIA

Početkom ove godine osvojila je i međunarodnu nagradu Goya, a ona je tek treća dobitnica počasne nagrade koju su od uvođenja te kategorije 2022. dobile Cate Blanchett (2022.) i Juliette Binoche (2023.).

Dobitnica je za, kako stoji u objašnjenju Španjolske filmske akademije, 'impresivnu karijeru punu nezaboravnih filmova tijekom koje je utjelovila i oživjela neovisne, složene i snažne ženske likove'.

Nagrada Goya najznačajnija je španjolska nacionalna filmska nagrada, koju mnogi smatraju španjolskim ekvivalentom američkog Oscara.