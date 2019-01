Ima je posvuda: Cura s vodom postala je prvi 'meme' u 2019.

Bilo je mnogo hostesa na 76. dodjeli Zlatnih globusa na Beverly Hillsu, a sve osim jedne su prošle nezapaženo. Djevojka s vodom, koja je ukrala pozornost na dodjeli time što je holivudskim zvijezdama uskočila u kadar, postala je senzacija na društvenim mrežama. Riječ je o kanadskoj manekenki Kelleth Cuthbert, koja je sama otkrila svoj identitet.

Foto: Instagram

Svojom pojavom, Kelleth je postala prvi viralni 'meme' u 2019. godini. Šale na njezin račun šire se nevjerojatnom brzinom po društvenim mrežama.

The Fiji water girl came here to serve 💅🏻 #goldenglobes pic.twitter.com/dXPjzZRxCw