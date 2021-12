U svijetu slavnih eksperimentiranje s drogama prije je pravilo nego izuzetak, a dok se oni pametniji klone ti poroka, velik broj ih poklekne te im uskoro sve drugo prestaje biti važno.

POGLEDAJTE VIDEO:

They tried to make me go to rehab, but I said, 'No, no, no', pjevala je Amy Winehouse koja je zbog teških ovisnosti izgubila život u dobi od 27 godina.

- Sama je odlučivala hoće li konzumirati drogu ili ne. Zapravo je bila vrlo jaka i neovisna - rekao je njezin bivši suprug Blake te ističe da droga ni nije predstavljala njezin glavni problem, već alkohol.

Pronađena je mrtva u svom stanu u Camdenu 2011. godine par tjedana nakon posljednjeg koncerta u Beogradu. Nalazi su potvrdili da je pjevačica umrla od trovanja alkoholom.

Film 'Zamka za roditelje' lansirao je Lindsay Lohan (35) u pravu dječju filmsku zvijezdu, i najavio da je pred njom sjajna glumačka karijera, koju su kasnije u drugi plan gurnuli njezini brojni incidenti i borba s ovisnošću.

Nekad je bila omiljeno lice tinejdžerskih filmova, a karijera joj je završila i prije njezine 30 godine. Redovito je bila na sudu zbog vožnji u alkoholiziranom stanju.

Ipak, na kraju se uspjela izvući te je danas sretno zaručena za Badera Shammasa.

Žena koju su zvali 'Glas'

Pjevačicu Whitney Houston još je kao tinejdžericu s drogom upoznao vlastiti brat. Ovisnost se nastavila u vezi s Bobbyjem Brown (52), r'n'b pjevač i njezinim prvi mužem.

- Previše smo pili i drogirali se. Stalno smo se svađali, a voljeli smo se još više - objasnio je Bobby svojedobno.

- Očistio sam se puno prije nje - već smo se razveli. Bila je snažna žena. Doista se borila da spasi vlastiti život. U to sam vrijeme imao snage za sebe - budući da sam bio ovisnik, trebao sam se spasiti kako bih mogao spasiti nekoga drugog... Nažalost, rastali smo se dok sam pokušavao pronaći sebe - prisjetio se njihova razvoda.

Houston je umrla u 48. godini života. U trenutku smrti u njezinom organizmu je pronađen kokain.

Drew Barrymore se počela drogirati jako rano, imala je tek devet godina kada je počela pušiti cigarete, a nakon tog je sve išlo samo gore i gore. Do trinaeste godine bila je alkoholičarka i redovno se drogirala kokainom, a već je tada jednom bila na rehabilitaciji. Do petnaeste godine se uspjela skinuti s droge i od tada je njena karijera poznate glumice procvala.