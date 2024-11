Imamo kralja Spotifyja! Ovome glazbeniku čak 22 pjesme imaju više od milijardu reprodukcija...

Kanadski glazbenik The Weeknd završit će ovu godinu kao prvi u povijesti koji je na glazbenoj streaming platformi Spotify imao 22 pjesme koje su prešle milijardu reprodukcija.

TMZ navodi kako se zadivljujućoj listi posljednja pridružila pjesma 'Lost in the Fire', a radi se o duetu kojeg izvodi s francuskim DJ-em Gesaffelsteinom.

Na ovoj povijesnoj listi nalaze se i njegovi najpoznatiji hitovi 'Blinding Lights', 'Starboy', 'The Hills', 'Save Your Tears', 'I Feel It Coming', 'After Hours', 'Can't Feel My Face' i 'Earned It' iz poznate filmske trilogije '50 nijansi sive'.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Prije tri godine, Billboard je 'Blinding Lights' proglasio i najboljom pjesmom svih vremena.

Iza te pjesme našle su se 'Eve Of The Tiger' Survivora, 'We Found Love' Rihanne i Calvina Harrisa, 'Levitating' Due Lipe i 'I Will Always Love You' Whitney Houston.