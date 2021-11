Mislim da još nisam ovoga ni svjestan. Trudnim se ne misliti o tome. Samo cijenim svoje blagoslove i zahvalan sam, rekao je za strane medije glazbenik The Weeknd čija se pjesma 'Blinding Lights' nalazi na prvom mjestu Billboardove ljestvice 100 najboljih pjesama svih vremena.

POGLEDAJTE VIDEO

Početkom 2020. godine spot za ovu pjesmu izašao je na službenom YouTube kanalu The Weeknda. Od tada je pregledana više od 500 milijuna puta, a samo dva mjeseca nakon izlaska nalazila se među top 100 pjesama Billboardove ljestvice.

Njegovo glazbeno djelo pohvalio je i Monte Lipman, izvršni direktor Republic Recordsa.

- Otkako sam ga upoznao znao sam da je predodređen za svjetsku slavu. Blinding Lights je postala jedna od onih pjesama koje utječu na emocije ljudi diljem svijeta - rekao je Lipman.

U prvih deset na Billboardovoj listi najboljih 100 pjesama svih vremena našle su se: The Twist pjevača Chubbyja Checkera, Smooth (Santana feat. Rob Thomas), Mack the Knife (Bobby Darin) Uptown Funk (Mark Ronson feat. Bruno Mars), How Do I Live (LeAnn Rimes), Party Rock Anthem (LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock), I Gotta Feeling (The Black Eyed Peas), Macarena Bayside Boys Mix), Shape of You (Ed Sheeran).