Vijest o smrti Davida Bowieja 10. siječnja 2016. ostavila je svijet u nevjerici. Legendarni glazbenik preminuo je samo dva dana nakon 69. rođendana kada je i objavio svoj posljednji, 25. album naziva 'Blackstar', kojeg su kritika i publika zasluženo vinuli u nebesa. Godinu i pol borio se s rakom u tajnosti, ali u toj bitci za razliku od mnogih životnih, nije uspio pobijediti. Preminuo je u svom domu, okružen obitelji.

Njegova supruga Iman (66) i Davidov sin, redatelj Duncan Jones (50) objavili su tada tužnu vijest, a odlazak glazbene zvijezde, muža i oca za njih je još uvijek bolna tema. Proslavljena Iman, nekadašnji supermodel, u intervjuu za magazin People, govorila je o životu bez supruga, njihovom braku i odnosu.

- David je uvijek govorio kako je to bila ljubav na prvi pogled, ali meni je ipak trebalo par mjeseci da dođemo do onoga što smo imali. Poznavala sam ga kao čovjeka, supruga i suputnika, a ne ako rock zvijezdu - ispričala je Iman i dodala da su ih upoznali zajednički prijatelji, koji su im smjestili prvi spoj bez njihovog znanja.

Prvi put vidjeli su se u Los Angelesu, a vjenčali su se 1992. u Firenci. Najveći dio zajedničkog života proveli su u New Yorku, a nakon Davidove smrti Iman se povukla u osamu.

- Nisam mogla više biti tamo, previše stvari podsjećalo me je na njega i na nas - ispričala je.

Danas je, govori, došla do faze u kojoj je svjesna da iz 26 zajedničkih godina vuče puno više lijepih uspomena i da Davida želi pamtiti po tome kako je bio sjajan, a ne po boli koja je na koncu neizbježno stigla.

- Naša kći Alexandria nedavno me pitala hoću li se ponovno udati, pa smo vodile taj razgovor. Objasnila sam joj da se to neće dogoditi, ne osjećam nikakvu potrebu za time. David nije moj bivši suprug, on je moj suprug - zaključila je somalijska manekenka.