Imao je ulogu u erotskom filmu, spasio ga 'Rocky': Pas mu skoro uništio brak, sada snima reality

Američki glumac sicilijanskog porijekla, Sylvester Stallone slavi 77. rođendan.

Slavni glumac rođen je u četvrti Hell's Kitchen u New Yorku, a pri rođenju mu je oštećen živac na licu zbog čega mu je lijevi kapak spušten. Sylvester je u svom ranom djetinjstvu čak nekoliko puta bio izbačen iz škole, a na kraju je studirao u Švicarskoj i diplomirao u Miamiju.

U ranim devedesetim Stallone je prolazio kroz težak period u životu. Živio je u siromaštvu te je iz očaja prihvatio ulogu u erotskom filmu, a honorar ga je spasio od spavanja na autobusnom terminalu.

- Tuga, zabrinutost, strah, neizvjesnost. Morao sam prodati i psa, to mi je bilo najgore. Svatko tko je imao ili ima psa zna o čemu govorim. Pro­dao sam ga za 40 dolara jer samo morao kupiti hranu - rekao je glumac svojedobno.

Počeo je glumiti početkom 70-ih godina, a 1975. ostvario se i kao scenarist. Inspiriran borbom Muhammada Alija i Chucka Wepnera (84), Stallone je napisao filmski scenarij o borcu koji je dobio priliku boriti se za naslov prvaka u teškoj kategoriji. Godinu dana kasnije, snimljen je Rocky, film nominiran u deset kategorija za Oscara.

Foto: IMDB.com

Glumac je jednom prilikom ispričao i da je zbog Rockyja proveo četiri dana na intenzivnoj njezi.

- Prvo što smo snimili bio je moj ulazak i ulazak Dolpha Lundgrena (65), a zatim je krenula tuča. Tijekom snimanja borbe zaradio sam ozbiljne ozlijede. Ekipa me hitno morala prevesti iz Kanade na odjel intenzivne njege u bolnici u Kaliforniji - započeo je glumac pa nastavio:

- Dakle, razbio me no, ja nisam osjećao ništa u tom trenutku, srce mi je počelo bubriti kasnije iste večeri. Krvni tlak mi se povisio na 260 i trebao sam uskoro pričati s anđelima. Sljedeće čega se sjećam je da sam na hitnom letu na maloj visini.

Drugi film koji ga je proslavio, Rambo, Stallonea se pretvorio u veliku holivudsku zvijezdu akcijskih filmova.

Foto: Imdb

A iako je u osmom desetljeću života, glumac i dalje na planira otići u mirovinu, tako bi ga uskoro trebali gledati u akcijskoj komediji 'Never Too Old To Die'.

Što se tiče njegovog privatnog života, 1974. godine Stallone se oženio Sashom Czack (72) s kojom je dobio dva sina, Sagea i Seargeoha (44). Sage je glumio uz oca u filmovima 'Rocky' i 'Svjetlost dana', bolovao je od autizma, a preminuo je 2012. godine.

Od prve supruge, Stallone se razveo u veljači 1985., da bi se ponovno oženio u prosincu iste godine s glumicom Brigitte Nielsen (59) s kojom je bio u braku dvije godine.

Godine 1997. oženio se treći put s Jennifer Flavin (54) s kojom ima troje djece, kćeri Sophie Rose (26), Sistine Rose (25), Scarlet Rose (21), a šuškalo se prošle godine da će se razvesti. Razlog je bio briga za psa.

Foto: Denis Guignebourg/PIXSELL

- Otišli smo u različitim smjerovima. Iznimno poštujem Jennifer. Uvijek ću je voljeti. Ona je nevjerojatna žena. Ona je najljepše ljudsko biće koje sam ikad upoznao - izjavio je Stallone za TMZ.

- Tužna sam što sam nakon 25 godina braka podnijela zahtjev za razvod od svog supruga Sylvestera Stallonea. Iako više nećemo biti u braku, uvijek ću ga cijeniti. Tražim privatnost za našu obitelj - rekla je magazinu People.

Iako je Jennifer podnijela papire za razvod par se nakon nekog vremena susreo te riješio nesuglasice. Kasnije su objavljivali zajedničke fotografije, a fanovi su zaključili da se par pomirio.

Foto: Instagram/Sylvester Stallone

Nedavno se na malim ekranima počeo prikazivati i reality 'The Family Stallone'.

Legendarni glumac u svoj je dom pustio kamere i one su pratile sva zbivanja u obitelji Stallone. Njegova emisija slična je onoj koja je proslavila obitelj Kardashian.

Sylvester Stallone u showu ponajviše vremena provodi s kćerima, kojima stalno drži lekcije o ljubavnom životu, odnosno pokušava ih držati što dalje od muškaraca te im daje vojnu obuku, poduke o pušenju cigara i razne životne savjete.