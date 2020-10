'Imao sam problema s kockom pa sam uzimao novac na dug...'

<p>Srpski pjevač<strong> Aleksandar Vuksanović </strong>(51) poznatiji kao Aca Lukas u intervjuu za srpske medije otkrio je kako je godinama imao bliski kontakt s kamatarima, a u dugove je 'upao' zbog problema s kockom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- To je najbrži način da dođeš do novca ako imaš problema s kockom. Neki uzimaju kako bi kupili narkotike, a neki pokucaju na vrata kamatarima jer su imali loše poslovne poteze. Ne mogu reći da je dobro uzimati novac na kamatu, ali ne vidim razliku između 'zelenaša' i banke - rekao je Aca i dodao: </p><p>- Prije ćeš dobiti kredit u banci nego na ulici. Kamatari će uvijek dati novac onim ljudima za koje su sigurni da će im vratiti novac. Devedesetih je zbog dugova dolazilo do otmica i tučnjave - pričao je Lukas. </p><p>Otkrio je i kako je imao problema s kockom, ali nikom ne želi suditi. Kada uzimaš novac na kamate, tvrdi, stavljaš život na rizik. Savjetovao je i svoje obožavatelje da ne prate njegove korake. </p><p>- Nekad nisam na vrijeme vraćao dug, a nekad su mi kamatari i smanjivali iznos koji je trebalo vratiti. Ne želim drugima suditi, ali nitko te ne tjera da posudiš lovu - rekao je glazbenik za kraj. </p><p> </p>