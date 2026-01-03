Imovina Brigitte Bardot pripala je zakladi koju je osnovala, a ona je posvećena životinjama

Brigitte Bardot, koja je preminula u 91. godini života, bila je jedna od najplaćenijih glumica na svijetu, a za ulogu u filmu 'Viva Maria!' zaradila je 350 milijuna dolara. Tijekom svoje filmske i manekenske karijere te ulaganja u nekretnine zaradila je između 65 i 100 milijuna dolara.

Foto: WIkipedia

Osim toga, navodno joj je i autobiografija Initiales B.B., objavljena 1996. godine, donijela oko četiri milijuna dolara. Iza sebe je ostavila i svoju slavnu kuću u Saint-Tropezu, La Madrague.

Bila je aktivistica i borila se za prava životinja. Davno je izrazila želju da njena imovina služi 'višem cilju'.

- Svoju mladost i ljepotu dala sam muškarcima, a sada svoju mudrost i iskustvo dajem životinjama - izjavila je svojedobno.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Kada je došlo vrijeme za pisanje oporuke, odlučila je većinu svoje imovine ostaviti Zakladi Brigitte Bardot, organizaciji koju je pokrenula 1986. godine u La Madrague, zajedno s odvjetnikom iz Saint-Tropeza i bliskim prijateljem. Zaklada je posvećena spašavanju životinja i kampanjama sterilizacije.

Seosku kuću, honorare od prodaje knjiga i vilu u Saint-Tropezu je ostavila upravo toj zakladi.

Foto: Profimedia

Imala je jednog sina, s kojim je imala vrlo složen odnos. Nasljedstvo nije ostavila njemu.