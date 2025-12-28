Brigitte Bardot udavala se četiri puta, njezini stavovi izazivali su bijes javnosti: 'Volim muškarce'

Brigitte Bardot preminula je u dobi od 91 godinu, izvijestio je Guardian. Legendarna francuska glumica redefinirala je pojam seksepila, postala prvi globalni filmski simbol poslijeratne Francuske i na vrhuncu slave, sa samo 39 godina, okrenula leđa svemu.

Živjela je u samoći svog utočišta za životinje u Saint-Tropez, a u posljednje vrijeme imala je zdravstvenih problema. Početkom prosinca njezin se tim oglasio i naveo da se oporavlja, što je uslijedilo nakon medijskih napisa da je ponovno hospitalizirana u Toulonu. I u listopadu je završila u bolnici. U privatnoj klinici provela je tri tjedna zbog, kako su tada navodili francuski mediji 'ozbiljne bolesti'.

Postala kulturni fenomen

Rođena 1934. u imućnoj pariškoj obitelji, Brigitte Bardot nije imala sretno djetinjstvo. Odgajana uz strogu disciplinu, pobunila se protiv konzervativnih vrijednosti udajom za redatelja Rogera Vadima čim je napunila 18 godina. Upravo je Vadim prepoznao njezin sirovi talent i neukrotivu energiju te je pretvorio u svjetsku zvijezdu filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine. Uloga Juliette Hardy, mlade žene koja traga za seksualnom slobodom i prkosi malograđanskim normama, katapultirala ju je u stratosferu slave.

Njezin utjecaj bio je seizmički. Nije bila samo glumica; postala je kulturni fenomen. Francuska intelektualka Simone de Beauvoir opisala ju je u svom eseju "Sindrom Lolite" kao "lokomotivu ženske povijesti" i prvu istinski oslobođenu ženu poslijeratne Francuske. Svojom prepoznatljivom "košnica" frizurom, naglašenim očima i napućenim usnama, Bardot je postala utjelovljenje "joie de vivre" - radosti življenja koja je prkosila konvencijama. Do trenutka povlačenja sa filmskog platna 1973. godine, snimila je 47 filmova, izdala više od 60 pjesama i postala lice Francuske u svijetu.

Foto: Imdb

No, iza blještavila i obožavanja krila se mračna stvarnost. Bardot je prezirala život zvijezde. U svojim memoarima i kasnijim intervjuima opisala je slavu kao kavez koji ju je gušio i uništavao. "Znam kakav je osjećaj biti lovina", izjavila je jednom, aludirajući na fotografe koji su je proganjali na svakom koraku, iskačući iz grmlja i kanti za smeće.

Ekstremna sramežljivost i "užas koji bi je ispunio u susretu s većinom ljudi" činili su joj glumački život nepodnošljivim. Svaki početak snimanja donosio joj je izbijanje herpesa uzrokovanog stresom. Žudjela je za anonimnošću, za mogućnošću da "mirno sjedi u bistrou" bez da je netko promatra, dodiruje ili traži fotografiju. Odluka da 1973. napusti filmsku industriju bila je, prema njezinim riječima, čin samoodržanja.

- Većina velikih glumica doživjela je tragičan kraj - rekla je, navodeći primjere poput Marilyn Monroe.

- Kada sam se oprostila od tog posla, od života raskoši i sjaja, spasila sam si život - rekla je.

Nije se bojala starenja

U industriji opsjednutoj mladošću, možda je najradikalniji čin Brigitte Bardot bio njezino odbijanje da se bori protiv vremena. Još 1973., netom nakon objave o povlačenju, na pitanje boji li se starenja, bez oklijevanja je odgovorila: "Nimalo, jer tu ne možemo ništa. To je potpuno prirodno."

Taj stav nikada nije promijenila. Dok su se njezine kolegice okretale estetskoj kirurgiji, Bardot je dopustila prirodi da učini svoje. Fotografije iz njezinih kasnijih godina prikazuju ženu čija srebrna kosa nije dotaknuta bojom i čije lice nosi tragove proživljenog života, bez filera i botoksa.

PARIS : Brigitte Bardot | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Ona se nikada nije skrivala od okrutnog pogleda zrcala. Starenju se odupire s nonšalancijom - izjavio je biograf Marie-Dominique Lelièvre. To je, kako je rekao kustos londonskog Muzeja mode i tekstila, "osvježavajuće jer je realistično. To je starenje pod njezinim uvjetima." Za Bardot, ljepota se nalazi u autentičnosti.

- Puno je ljepše imati baku s bijelom kosom koja izgleda kao starija dama, nego baku koja je izbijeljena, obojena i našminkana, a izgleda još starije i jako nesretno - dodala je.

Njezini stavovi izazvali bijes javnosti

Iako ju je De Beauvoir proglasila simbolom ženskog oslobođenja, Bardot se danas oštro distancira od feminizma. Njezini stavovi, posebice prema pokretu #MeToo, izazvali su bijes javnosti. Pokret je nazvala "licemjernim i smiješnim", a glumice koje se žale na seksualno uznemiravanje optužila je da traže publicitet. Nedavno je ponovno šokirala javnost obranom Gérarda Depardieua i Nicolasa Bedosa, glumaca optuženih za seksualno nasilje, izjavivši da "oni koji imaju talent i stave ruku na djevojčinu stražnjicu bivaju bačeni u blato".

“Feminizam nije moja stvar. Ja volim muškarce", njezina je rečenica koja sažima stav koji brani godinama. Redatelj Alain Berliner, koji je snimio nedavni dokumentarac o njoj, smatra je "slobodnom misliteljicom" koja je živjela kao feministica, ali odbija tu etiketu.

Foto: Imdb

Njezine kontroverze ne staju tu. Njezina strastvena borba za prava životinja, koju vodi kroz svoju Fondaciju Brigitte Bardot, dovela ju je pet puta pred sud zbog poticanja na rasnu mržnju. Njezine izjave protiv muslimanskih običaja klanja životinja bile su ocijenjene kao islamofobne, što joj je priskrbilo novčane kazne i osudu javnosti.

U svibnju 2025., nakon 11 godina medijske šutnje, Bardot je pristala na intervju za francusku postaju BFMTV. Uvjet je bio samo jedan: nitko iz ekipe nije smio nositi bijelu odjeću. Razlog? Njezino imanje u Saint-Tropezu puno je slobodnih životinja – pasa, mačaka, ovaca, koza i magaraca - i nije željela da se gosti zaprljaju.

Tijekom 47-minutnog razgovora, djelovala je vitalno, zadržavši svoju prepoznatljivu punđu. Otkrila je da jutra provodi na imanju La Madrague, a poslijepodneva u vili La Garrigue. Ne koristi računalo ni mobilni telefon. Glavni motiv za prekid šutnje bio je apel francuskoj vladi da zabrani lov s psima goničima.

- Nakon 50 godina neuslišanih molbi, francuska vlada mi mora odobriti barem ovu pobjedu - rekla je. Priznala je da joj je život u osami donio mir, ali i tugu. Svoj 90. rođendan proslavila je odlaskom na rano spavanje. Sjetno je primijetila da joj nedostaju prijatelji poput Alaina Delona i Jean-Paula Belmonda. "S 90 godina više nemaš prijatelja", zaključila je.

Posvetila se životinjama

Brigitte Bardot ostaje jedna od najkompleksnijih i najparadoksalnijih figura 20. i 21. stoljeća. Ona je žena koja je oslobodila druge, ali je sama bila zarobljenik slave. Posvetila je život životinjama, ali je svojim izjavama povrijedila ljude. Nakon što je desetljećima bila najfotografiranija žena svijeta, danas pronalazi sreću u potpunoj izolaciji, okružena samo onima koje istinski voli - životinjama. Njezina priča nije samo priča o slavi i povlačenju, već snažan testament o životu proživljenom bez kompromisa, do samog kraja.

138122038 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Ljubavni život Brigitte Bardot bio je gotovo jednako zanimljiv kao i njezina karijera. Poznata po svom neodoljivom šarmu i slobodnom duhu, Bardot je kroz godine imala nekoliko velikih ljubavi, ali i turbulencija koje su je oblikovale kao ženu kakvu danas poznajemo.

Sve je počelo mladenačkim brakom s redateljem Rogerom Vadimom, koji ju je ujedno i lansirao u filmsku orbitu. Imali su strastvenu, ali i poprilično burnu vezu - iako su se voljeli, njihova su se svjetovi često sudarali. Nakon pet godina, brak je završio, dijelom zbog Vadimovih nevjera, ali i Bardotine želje za većom slobodom.

Sljedeći veliki muškarac u njezinom životu bio je Jacques Charrier, s kojim je dobila sina Nicolasa. Iako je majčinstvo donijelo novu dimenziju u njezin život, brak nije potrajao - karijera i osobne razlike ipak su bile prevelike prepreke.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Tijekom 60-ih Bardot nije mirovala ni na ljubavnom polju. Bila je u vezama s poznatim osobama poput Gabrielea Corona i Sergea Gainsbourga, a mediji su svaki njezin korak pratili s posebnim zanimanjem. Njezina otvorena seksualnost i neovisnost često su izazivale podijeljene reakcije - jedni su je obožavali, drugi osuđivali. Treći brak bio je s njemačkim milijunašem Güntherom Sachsom. Iako su uživali u raskošnom životu, njihova različita viđenja slobode i života dovela su do razlaza nakon pet godina. Sachs je bio ekscentričan i zahtjevan, dok je Bardot uvijek ostajala vjerni glas slobode.

Posljednji i najdugotrajniji brak sklopila je s Bernardom d’Ormaleom, koji je njezin partner i saveznik u životu, ali i u njezinim aktivnostima za zaštitu životinja. Taj brak traje i danas, a za Bardot je upravo ta stabilnost bila važna u njezinim kasnijim godinama. Brigitte nikada nije bila tip žene koja će se prilagođavati društvenim normama ljubavi i braka. Za nju je ljubav uvijek bila sloboda, a ne ograničenje. Iako je bila majka, nije željela ni pod koju cijenu izgubiti svoj identitet ili se prikloniti očekivanjima drugih. Njezin ljubavni život bio je pun strasti, ali i izazova. Dok su je neki zbog toga kritizirali, Bardot je ostala dosljedna sebi i svojoj viziji života - bez kompromisa i bez maski. To ju je, zapravo, i učinilo jednom od najslavnijih i najkompleksnijih žena svog vremena.