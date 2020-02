Indira o posvojenju: 'U zemlji birokracije to nije jednostavno'

Pjevačica Indira Levak (46) otkrila je kako je na Staru godinu njenog dobermana izdalo srce pa je sa suprugom Miroslavom Levakom otišla u azil u Dumovcu i pronašla kujicu Zetu.

- Nije mi problem buditi se noću i nekoliko puta samo da ih pustim van, katkada ih tretiram i bolje od sebe. Ali isto tako sam spremna podnijeti kaznenu prijavu protiv onoga tko svog psa koristi za borbe pasa ili na drugi način zlostavlja životinju - ispričala je za Gloriju.

Foto: Instagram

Iako se nikad nije ostvarila kao majka, istaknula je da ne zna krivca za to, ali da poznaje mnogo žena koje nemaju djecu.

- Za sve moje kolegice s estrade koje se nisu ostvarile kao majka to je bolna tema. Ne znam više jesu li krive hladne dvorane, stres ili jednostavno viša sila koja nas sve vodi kroz život s određenim ciljem - rekla je.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Kao i većina djevojčica od najranije dobi igrala se s lutkicama i bebama u kolicima, a tvrdi kako to ništa nije slučajno jer je to jednostavno uređeno djevojčicama. Ipak, govori da još nije prihvatila da joj nije suđeno i da se nikad neće prestati nadati.

Ispričala je i zašto još nisu posvojili dijete. Razlog je, naime, birokracija u Hrvatskoj.

Foto: Instagram

- Djeca me vole, tu ste u pravu, a ja još više volim djecu! Mirek također, i vjerujem da bismo bili najbolji roditelji na svijetu. Već dugo razmišljamo o posvojenju, ali u zemlji birokracije i komplikacije to nije baš jednostavno. Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikad ponovili - otvoreno govori.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Rekla je i kako je nedavno gledala dokumentarac o košarkašu Sergeu Ibaku i posvajanju u Kongu pa je dodala kako je ondje puno jednostavnije dobiti skrbništvo.

- Vidjet ćemo što će donijeti budućnost - tajnovito je rekla Indira, koja dok kuha obožava pjevati bećarce. U kući ima tri ormara; jedan za scensku robu, drugi za kapute, jakne, torbe, a treći je za svaki dan. U teretani je kad god stigne, a suprug je samo za nju izradio dvije sprave.

Foto: Instagram

- Jedna ima čak pet 'radnih mjesta', a druga je za guzu i noge. Ponosna sam na Mirekove uspjehe i sve što je postigao u životu radom i zalaganjem - kaže.

