Indira parkirala na mjesto za invalide: 'Stali smo na kratko'

I dok sad i vrapci na grani znaju da će nas u svibnju u Rotterdamu na Euroviziji predstavljati Damir Kedžo (32) s pjesmom 'Divlji vjetre', dojmovi se još uvijek nisu slegnuli. I dalje se priča o njegovoj jednostavnoj modnoj kombinaciji, ali i o nastupu Indire Levak (46).

Foto: HRT

Energična i vesela, kao što i inače jest, pjevačica je već na crvenom tepihu zapjevala dio refrena svoje pjesme 'You Will Never Break My Heart' s kojom nije uspjela pobijediti. Međutim, osim o tome, još jednom je u fokus došao Indirin kombi. Nakon što je početkom veljače u Savskoj cesti u Zagrebu u njeno vozilo udario bijeli automobil marke Citroen, sad su ga uslikali kako je parkiran na mjestu za invalide u Opatiji uoči Dore.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj koji se ondje zatekao, vozilo je ondje stajalo dva dana, ali iz Indirina PR tima su se na tu tezu samo slatko nasmijali, svjesni kako je to nemoguće. S obzirom na konstantne probe, kombi gotovo da i nije bio ispred hotela gdje je fotografija nastala. To je očito bilo, tvrde, nedugo nakon što su se sparkirali kako bi sredili sve što trebaju oko opreme, ali ubrzo su se premjestili, odnosno otišli ispred Sportske dvorane Marino Cvetković gdje su vježbali za nastup.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Vjerojatno znate da je u vrijeme Dore gotovo nemoguće naći parking u krugu par kilometara oko hotela. U dogovoru s hotelom kombi je na kratko stao kako bi se iznijeli svi koferi i oprema i kasnije je preparkiran. Imamo i potvrdu plaćenog parkirnog mjesta. I nemojmo pretjerivati jer je cijeli tim kombijem išao do dvorane i bio ondje više nego igdje drugdje - rekli su za 24sata iz Indirina PR tima.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Između pjevačice i pobjednika ovogodišnje Dore nije bilo zle krvi pa su se tako sreli i izljubili već na 'after partyju' nedugo nakon proglašenja pobjednika.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Indira mu je čestitala na nastupu i na tituli najboljeg, a članovi njena tima, kao i ona sama, nisu uopće bili tužni. Plesali su i pjevali u dvorani Gervais te nazdravljali s okupljenima.

